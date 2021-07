"Am primit o sesizare de la Comisia judeţeană de evaluare a judeţului Galaţi care ne-au sesizat o diferenţă foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. (...)...am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat şi celelalte lucrări din centru şi am descoperit că la lucrarea cu numărul 2.012 a fost trecută nota lucrării cu numărul 2013. Practic cele două note au fost trecute inversat pe lucrări", a declarat inspectorul școlar, potrivit Agerpres.

Conform metodologiei de organizare a examenului de Evaluare Naţională, cei doi profesori care au greșit riscă să nu mai aibă posibilitatea de a participa în comisiile de corectură la examenul de Evaluare Naţională.

Eleva care a fost victimă a greșelii dascălilor a avut un șoc extrem de puternic când a văzut că a luat nota 3, cu toate că era ferm convinsă că nota nu este corectă.

Părinții vor ca autorităţile să ia măsuri împotriva profesorilor evaluatori care au corectat greşit.