Expert în sănătate: "Măsuri restrictive de mobilitate chiar de mâine. Asta e recomandarea mea"

Ioana Stancel, expert în sănătate publică, a vorbit la Realitatea PLUS despre necesitatea unor măsuri mai aspre, de restricții, inclusiv restricții privind mobilitatea, pentru a reduce pe cât e posibil impactul coronavirusului asupra populației dar și asupra sistemului medical care ar putea colapsa.

"Se impun masuri restrictive ferme care sa fie aplicate indata. Nu stiu daca din punct de vedere politic decidentii sunt dispusi sa isi asume, din punct de vedere epidemilogic aceste masuri sunt necesare. Inclusiv masuri restrictive de mobilitate. Aceste masuri ar trebui sa apara de maine, sa fie proportionale cu rata de infectare pe anumite arii si ar trebui sa duca la limitarea raspandirii bolii. Recomandarea mea e ca de maine sa se introduca masuri ferme pentru 14 sau 21 de zile.

Probabil ca la noi asumarea politica nu e atat de ferma tocmai pentru ca suntem in campanie electorala. Vom avea de castigat toti daca politicul isi va asuma asemenea masuri. Majoritatea spitalelor sunt depasite, nu mai au locuri in terapie intensiva pentru cazurile severe. Din aceste 6000-7000 de cazuri ar fi doar 10% pacienti care ar avea nevoie in urmatoarele 24 de ore de oxigen sau terapie intensiva, spitalele nu ar face fata.

In unele zone s-a ajuns la limita. La Iasi s-a ajuns la limita, la Brasov la fel, in Bucuresti sunt foarte putine locuri si se asteapta eliberarea locurilor de catre alti pacienti. Pentru cazuri severe au fost pacienti care nu au mai avut loc si au fost trimisi acasa noaptea trecuta. Ar trebui sa luam masuri si in limitarea transmiterii dar si cresterea de raspuns medical", a declarat Ioana Stancel la Realitatea PLUS.