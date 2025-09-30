Peste 150.000 de angajați federali vor ieși săptămâna aceasta de pe statul de plată al guvernului SUA, după ce au acceptat să demisioneze în schimbul salariilor compensatorii. Este cea mai mare plecare în masă a funcționarilor publici din ultimii aproape 80 de ani. Ca și România, administrația Trump se luptă cu deficitul bugetar și vrea să reformeze uriașul aparat birocratic la nivel federal.

Demisiile oficiale încep marți, 30 septembrie, pentru lucrătorii care au optat pentru un program de plecări care i-a menținut pe statul de plată până în septembrie.

Demisiile în schimbul salariilor compensatorii sunt o piatră de temelie a eforturilor președintelui Donald Trump de a reduce forța de muncă federală, combinând stimulente financiare cu amenințări de concediere pentru cei care au refuzat oferta.

Mulți și-au părăsit agențiile cu luni în urmă, potrivit biroului de resurse umane al guvernului federal, și sunt practic în concediu plătit.

La Serviciul Național de Meteorologie, aproape 200 de persoane au acceptat salariile compensatorii în schimbul demisiei, ceea ce a dus la pierderea personalului tehnic care întreține echipamentele de prognoză și a multor meteorologi experimentați. „A provocat perturbări semnificative în birourile din întreaga țară”, a declarat Tom Fahy, director legislativ al Organizației Angajaților Serviciului Național de Meteorologie.

Fostul președinte democrat Bill Clinton deține recordul de reducere a locurilor de muncă în sectorul public după cel de-al Doilea Război Mondial, dar acesta s-a întâmplat pe parcursul celor opt ani ai celor două mandate prezidențiale. Clinton a supravegheat o reducere a forței de muncă federale de peste 430.000 de angajați, adică aproximativ 20%. În același timp, însă, o economie înfloritoare și un boom tehnologic au produs peste 22 de milioane de locuri de muncă în sectorul privat în timpul mandatului lui Clinton, iar reducerile sale la forța de muncă federală nu au lăsat nicio amprentă vizibilă asupra pieței muncii în general.

Aproape 4.000 de angajați NASA au acceptat cele două oferte de demisie în schimbul salariilor compensatorii făcute de administrația Trump în ianuarie și aprilie, a declarat Matt Biggs, președintele Federației Internaționale a Profesioniștilor și Inginerilor Tehnici, un sindicat care reprezintă 8.000 de angajați NASA. „Agenția pierde unii dintre cei mai străluciți ingineri și oameni de știință din lume, iar aceștia nu sunt înlocuiți”, a spus Biggs.

Oferta de plecare în schimbul salariilor compensatorii care a fost acceptată de 154.000 de lucrători a făcut parte dintr-o campanie mai amplă a lui Trump și a fostului său consilier miliardar, Elon Musk, care au susținut că forța de muncă federală a devenit prea mare și prea ineficientă.

Conform celor mai recente cifre, Guvernul SUA a cheltuit 359 de miliarde de dolari pentru salariile și beneficiile angajaților civili în anul bugetar 2023.

Printr-o combinație de salarii compensatorii, concedieri și alte stimulente pentru ca angajații să demisioneze, administrația Trump va concedia probabil aproximativ 300.000 de lucrători până la sfârșitul acestui an, a declarat șeful resurselor umane în august, ceea ce ar însemna o scădere de 12,5% a forței de muncă federale față de ianuarie.

Demisiile în schimbul salariilor compensatorii vor genera economii anuale estimate la 28 de miliarde de dolari, a declarat McLaurine Pinover, purtătoare de cuvânt la Biroul de Personal și Management, care se ocupă de problemele federale legate de resursele umane. Reuters nu a putut verifica independent dacă această cifră este corectă. „Programul de demisii a oferit o ușurare incredibilă contribuabilului american”, a spus Pinover.

Plecarea simultană a unui număr atât de mare de angajați de pe statul de plată federal este puțin probabil să afecteze rata șomajului la nivel național, deoarece forța de muncă federală reprezintă mai puțin de 1,5% din totalul angajaților, potrivit Biroului de Statistică a Muncii.