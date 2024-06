Cu sprijinul unui avocat care a purtat un dialog cu Adrian Vasiu, acesta a răspuns la mai multe întrebări ale jurnaliștilor Realitatea Plus care demontează spusele lui Nicușor Dan că nu ar fi colaborat cu Securitatea.



În interviul acordat de primarul general, acesta a explicat în linii mari cum a ajuns în situația descrisă de documentul atribuit Securității.



Reporter: Ce se întâmpla atunci când se ieșea din țară înainte de 1989?



Nicușor Dan: Eu eram minor, nu știu cum se întâmpla la adulți, dar pot să povestesc cum se întâmpla la minori. În primul rând, pașaportul nu era la mine, era la Direcția pașapoarte și trebuia să mă duc să-l cer de la ei și să-l duc înapoi după ce mă întorceam. Fiind o chestiune organizată de Ministerul Educației, pentru că eram în lotul de matematică al României, erau niște întâlniri care se organizau la Ministerul Educației. În aceste întâlniri „eram prelucrați”, ca să zic așa, în sensul că ni se spunea cum e Occidentul, să avem grijă că vom fi provocați, că ne vom duce în magazine și o să vină oameni și o să ne bage produse din magazine în buzunar ca să discrediteze statul român comunist.



Reporter: Era cineva de la Securitate sau cine vă spunea aceste lucruri?



Nicușor Dan: Erau niște întâlniri la Ministerul Educației. Deci nu știu dacă oamenii care veneau acolo erau de la Ministerul Educației, de la Ministerul Afacerilor Externe sau erau de la Securitate.



Profesorul și matematicianul Adrian Vasiu, cel despre care în același document atribuit Securității se afirmă că era "urât" de către Nicușor Dan, a demontat spusele acestuia privind modul în care erau "prelucrați" elevii de către Securitate.



"Singura întâlnire care îmi este proaspătă în memorie este ceea după întoarcerea din Cuba în 1987. Am fost cazați la un liceu din București și nu ne-am putut întoarce la casele (orașele) noastre decât după ce am mers, ca o echipa, la Ministerul Educației. Am fost dezamăgiți întrucât eram obosiți și n-am primit nici un fel de masă sau premiu (award) de la Ministerul Educației. Aceste întâlniri au fost colective (toată echipa, incluzând profesorul sau cei doi profesori care au fost plecați cu noi) și câteodată au fost interesante, în sensul ca am fost intervievați: de exemple după întoarcerea din Grecia în mai 1987", a explicat Adrian Vasiu.



În încercarea de a se apăra, Nicușor Dan a spus că trebuia să completeze mai multe rapoarte despre deplasările în afara țării.



"Reporter: Și asta era tot ce se întâmpla? Sau trebuia să dați niște semnături, niște angajamente, că dacă vedeți ceva suspect, urmează să informați autoritățile?



Nicușor Dan: Cred că era ceva de genul ăsta, cu titlul general obligatoriu pentru toți românii care plecau în străinătate: „dacă vezi un element dușmănos la adresa României” sau ceva de genul ăsta...





Adrian Vasiu, cel care a participat la mai multe concursuri din afara țării, a transmis pentru Realitatea Plus că nu a trebuit să spună nimic autorităților române despre ce a văzut în afara țării.





"Am fost plecat de patru ori: 1987 Grecia, 1987 Cuba, 1988 Cipru și 1988 Australia. Nu am nici o singură amintire care ar putea să suporte, chiar de la distanță, un astfel de raport scris de mine", a explicat ADRIAN VASIU, cel care a câștigat olimpiada Internațională de matematică în același an cu Nicușor Dan, pentru Realitatea PLUS.

Echipa care a trumfat la Balcaniada de Matematică din Grecia, 1987 (Bogdan Andreiu, Nicolae Beli, Nicușor Daniel Dan, Andrei Moroianu, Ciprian Pop, Adrian Vasiu) - Flacăra, 1987 (sursă; Ziare Arcanum)



Potrivit acestuia, procedura pentru a participa la concurs era "foarte simplă: la barajele de calificări, să fii în primii 6, și apoi sa fii în București la data corespunzătoare până pe data plecării in străinătate."





În documentul prezentat public, Nicușor Dan este acuzat că l-a turnat pe cercetătorul Alexandru Mugurel Barcău, fapt care a dus la ridicarea avizului de a putea călători în afara țării.



Profesorul Alexandru Barcău a declarat pentru Realitatea PLUS că a participat la olimpiada internațională de matematică din Cuba, ce s-a desfășurat în anul 1987, unde a obținut medalia de AUR. El ne-a transmis că în același an a terminat liceul. Mugurel Barcău s-a înscris la facultatea de Matematică de la Universitatea București în anul 1988, imediat după ce a terminat stagiul militar obligatoriu.