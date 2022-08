Ei bine, liderul Partidului Politic “Moldova, Rizea și Poporul” Cristian Rizea nu se teme de Vasile Conțescu și mafia care îi ține “crîșa”. Ca urmare, luni seara, 1 august, începând cu orele 20:00, în cadrul unei ediții speciale „Spovedania lui Rizea”, va face publică și o înregistrare audio, care confirmă complicitatea dintre șeful Direcției de patrulare Chișinău și mafioții care gestionează parcarea specială de la Trușeni – frații Oleg și Vladimir Nemțanu.

Am intrat în posesia mai multor înregistrări audio, care dezvăluie infracțiunile comise de Vasile Conțescu. Luni seara voi difuza prima înregistrare. Veți auzi cum acesta obligă subordonații să evacueze zilnic, cel puțin, 3 mașini de fiecare agent de patrulare. Vorbim și despre banii extorcați de la șoferi, victime ale schemei infracționale pusă la cale de IGP în perioada când ministru era Pavel Voicu și gestionată în prezent de Vasile Conțescu. De asemenea, înregistrarea confirmă ce am dezvăluit anterior: că pe 9 iulie, pe strada Constantin Brîncuși, am fost sechestrat și abuzat psihologic la ordinul lui Vasile Conțescu. El este cel care a trimis 5 echipaje de poliție ca să mă hărțuiască și să-mi evacueze forțat mașina, în condițiile în care în toată istoria Poliției de Patrulare nu se mai întâmplase așa ceva“, a declarat Cristian Rizea pentru www.realitateadinmoldova.md