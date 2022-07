MAREA BRITANIE

În Marea Britanie a fost declarată deja stare de urgență din cauza temperaturilor ridicate, așteptându-se temperaturi mai mari de 40 de grade Celsius. Este cod roșu de căldură extremă.

Cea mai mare avertizare a MET Office acoperă o zonă care include Londra, Manchester și York luni și marți. Adică există un risc pentru viață și rutinele zilnice vor trebui să se schimbe.

Sunt restricții de viteză pe liniile de cale ferată, iar unele școli se vor închide devreme, unele programări la spital vor fi anulate. De asemenea, șoferi iau fost avertizați că vor avea nevoie de ajutor pe măsură ce mașinile se supraîncălzi.

Pe lângă avertismentul de la Met Office, Agenția de Securitate a Sănătății din Marea Britanie a emis cel mai înalt nivel de alertă de căldură pentru organismele de sănătate și de îngrijire - avertizând că boala și decesul vor putea să apară în rândul celor „activi și sănătoși”.

Liderii NHS au avertizat deja că va exista o cerere mai mare de ambulanțe, iar pacienții ar putea fi expuși riscului dacă sunt lăsați în afara spitalelor în vehicule de urgență pe vreme caldă. De aceea, ambulanțele nu ar trebui să aștepte în afara departamentelor de urgență mai mult de 30 de minute înainte de a descărca pacienții, relatează BBC.

SPANIA

Valul record de căldură din Spania din ultimele zile a provocat deja 84 de decese, dar numărul urmează să crească. Temperaturi mari sunt anunțate până luni. Primul ministrul Pedro Sanchez spune că situația din țară e alarmantă: „Suntem la un nivel extrem de risc”.

Potrivit Direcției Generale Protecție Civilă, în prezent sunt 33 de incendii, dintre care „18 sunt active, 12 controlate și trei stabilizate”. Două noi focare au fost deja detectate, sâmbătă dimineața, în Mijas (Málaga) și Navafría (Segovia).

Incendii uriașe au izbucnit în provincia Caceres, nord-vestul Spaniei, cu focare violente în Las Hurdes și Casas de Miravete.

