Acesta a transmis un mesaj ferm și neechivoc: anestezia pediatrică nu ar trebui realizată niciodată în afara unui spital complet echipat.

Într-o declarație amplă, medicul subliniază că astfel de tragedii nu sunt specifice României și se pot întâmpla oriunde în lume, inclusiv în țări cu sisteme medicale de top. Totuși, indiferent de loc, punctele comune sunt aceleași: copii foarte mici, proceduri efectuate în afara mediului spitalicesc și apariția unor complicații care evoluează rapid.

Riscuri majore pentru copiii foarte mici

Potrivit dr. Iuliu Torje, vârsta fragedă reprezintă în sine un factor de risc major din cauza particularităților fiziologice ale copiilor sub 3 ani. Orice sedare sau anestezie administrată în afara unui spital devine o procedură periculoasă atunci când apar complicații precum laringospasmul, apneea sau aspirarea — situații care se pot instala în câteva secunde.

Medicul atrage atenția că time-out-ul dintre momentul în care apare complicația și intervenția salvatoare este extrem de scurt. În multe cabinete sau clinici neincluse în circuitul spitalicesc, infrastructura nu permite un răspuns suficient de rapid, iar echipamentele ori personalul necesar lipsește.

Lipsa rutinelor pediatrice, un alt factor critic

Un alt aspect semnalat de medic este pregătirea personalului. În foarte multe situații, anestezistul care intervine în cabinetele nonspitalicești nu are rutină clinică în anestezia copilului mic sau nu deține suficientă experiență în gestionarea urgențelor specifice acestei grupe de vârstă.

„Reacțiile copiilor foarte mici sunt imprevizibile și se pot transforma într-o urgență vitală într-o fracțiune de minut. Este nevoie de competență specializată și de acces imediat la terapie intensivă pediatrică”, subliniază acesta.

„Mediul este parte din tratament”

El explică faptul că, în cazul copiilor, locul în care se desfășoară intervenția este decisiv: nu este un detaliu administrativ, ci un element care poate face diferența între viață și moarte.

Medicul rezumă ferm poziția sa: tragediile de acest tip au același mecanism — un copil prea mic, o procedură efectuată într-un loc nepotrivit, o complicație rapidă și lipsa resurselor imediate necesare.

„Din respect pentru profesia mea și pentru viața copiilor, nu mi-aș asuma niciodată o anestezie pediatrică în afara unui spital. Pentru un copil mic, aproape sigur nu este niciodată suficient,” a declarat dr. Iuliu Torje în mediul online.