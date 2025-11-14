La scurt timp după administrarea anestezicului, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Deși personalul medical a încercat să o resusciteze, eforturile au fost zadarnice.

Procedura pentru care venise copilul – costuri de mii de lei

Avocatul familiei, Georgiu Coman, a explicat la exclusiv la Realitatea Plus că intervenția avea un cost total estimat la aproximativ 8.000 de lei. Părinții plătiseră doar o parte din sumă în momentul producerii tragediei. Potrivit acestuia, suma era justificată de complexitatea tratamentului propus și de necesitatea efectuării intervenției sub sedare.

Totuși, reprezentantul legal al familiei acuză personalul medical de malpraxis și neglijență gravă, susținând că nu ar fi fost respectate protocoalele pentru administrarea anesteziei unui copil atât de mic.

„Vorbim despre o doză foarte mare de anestezic administrată intravenos unei fetițe de doar doi ani. Nu știm nici acum dacă analizele efectuate înainte de procedură erau în regulă. Este de neconceput să se administreze intravenos un astfel de anestezic unui copil atât de mic fără o evaluare corectă”, a declarat avocatul.

Mărturia cutremurătoare a mamei

Mama micuței spune că nu a fost informată la timp despre situația gravă în care se afla copilul. Aceasta povestește că, potrivit informațiilor primite ulterior, fiica ei a intrat în stop cardio-respirator la doar 20 de minute de la începerea intervenției.

„Ea a intrat la 17:06 în cabinet, iar la 17:30 deja era în stop. Pe mine m-au anunțat abia după o oră. Ambulanța a ajuns după o oră și jumătate. Am înțeles că li s-a făcut frică și au încercat să o resusciteze singuri… poate dacă ar fi fost chemată ambulanța mai devreme…”, a spus mama, vizibil devastată, pentru un site cunoscut de știri.

Ancheta autorităților este în curs, iar familia cere dreptate pentru pierderea ireparabilă suferită.