Fetița moartă la clinica de stomatologie: "S-au petrecut lucruri de o gravitate nemaiîntâlnită, nu pot încă să le fac publice" – AVOCAT

Avocatul a sugerat că s-ar încerca eliminarea unor probe
Avocatul a sugerat că s-ar încerca eliminarea unor probe

Avocatul Georgiu Coman, cel care îi reprezintă pe părinții fetiței de 2 ani care a murit aseară la clinica de stomatologie, revine cu acuzații fără precedent. Într-o intervenție la Realitatea Plus, acesta a spus că s-au petrecut „lucruri de o gravitate nemaiîntâlnită”, pe care încă nu le poate dezvălui. Avocatul a sugerat că imediat după producerea tragediei s-ar fi eliminarea unor probe.

Intr-o intervenție la Reallitatea plus, avocatul a proveciuzat că familia minucșie urma să pletască 8 mii de lei pentru inetrvenția respecitvă, dar achitase doar o parte din sumă.

"Acolo s-au petrecut lucruri de o gravitate nemaiîntâlnită. Peste 1-2 ore le pot dezvălui, mai întâi merg la poliție. La recepție, mămica a auzit discuția telefonică dintre recepționer și firma care se ocupa de sistemul de supraveghere video, așa că se conturează inclusiv aspecte de natură infracțională și cred că Parchetul ar trebui să se sesizeze pentru a afla adevărul.

Pentru că, în afară de drama acestei familii tinere, există și trauma pe care o vor trăi toată viața. Din punct de vedere medical s-a depășit o limită a procedurilor din momentul în care dumnealor au văzut analizele și depășirile, și atunci stau să mă întreb de ce au continuat", a afirmat avocatul, în direct la Realitatea Plus.