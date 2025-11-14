Intr-o intervenție la Reallitatea plus, avocatul a proveciuzat că familia minucșie urma să pletască 8 mii de lei pentru inetrvenția respecitvă, dar achitase doar o parte din sumă.

"Acolo s-au petrecut lucruri de o gravitate nemaiîntâlnită. Peste 1-2 ore le pot dezvălui, mai întâi merg la poliție. La recepție, mămica a auzit discuția telefonică dintre recepționer și firma care se ocupa de sistemul de supraveghere video, așa că se conturează inclusiv aspecte de natură infracțională și cred că Parchetul ar trebui să se sesizeze pentru a afla adevărul.

Pentru că, în afară de drama acestei familii tinere, există și trauma pe care o vor trăi toată viața. Din punct de vedere medical s-a depășit o limită a procedurilor din momentul în care dumnealor au văzut analizele și depășirile, și atunci stau să mă întreb de ce au continuat", a afirmat avocatul, în direct la Realitatea Plus.