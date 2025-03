Etalare zilnica RUNE mistice vineri 21 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 21 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN. Astazi, runa ODIN te inspira sa cauti adevarul si cunoasterea profunda. Exploreaza subiecte noi si largeste-ti orizonturile. Fii curios si deschis la noi idei. Intelepciunea obtinuta iti va aduce claritate si directie.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ANSUZ : Aceasta runa te avertizeaza sa te astepti la neasteptat si neprevazut. Este un mesaj ce te cheama cu deschidere spre schimbare si renovare, poate chiar si spre o noua viata. Vor aparea noi relatii, noi conexiuni, noi contacte, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise spre intalnirile obisnuite sau reuniunile sociale pe care le vei avea. Pe de alta parte, runa Ansuz iti reaminteste ca mai intai trebuie sa te iubesti si hranesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si hranesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste sa iti reamintesti asta zilnic.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Berkana : Cresterea necesita o puternica intelegere a ceea ce se intampla in jurul tau. Nu forta evenimentele, nu incerca sa sari in avans peste etape. Ceea ce urmeaza necesita perseverenta si rabdare. In dorinta ta de imbunatatire, nu te forta prea mult. Obiceiurile vechi nu dispar peste noapte. Incepe cu sarcini usoare si cu o schimbare gradata spre cele mai dificile. Tinde spre succes si nu iti permite sa te relaxezi pana la slabirea ritmului si atentiei pe ce vrei.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Daca ai ratat ceva o data, sa nu te lasi impiedicat sa incerci din nou. Poate nu realizezi din prima lucruri, dar nu renunta. Daca inveti de la trecut si de la prezent, te vei ajuta sa ai un viitor mai luminos. Nu te teme sa ceri ajutor.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – ISA. Isa semnifica forta primara a ghetii si a solitudinii. Energia de izolare sau de independenta este legata de runa Isa. Isa spune povestea ghetii, a frigului si ce inseamna sa fii singur dar si cum poti trai bine gandind independent si imputernicindu-te. Ceva acum este inghetat pentru tine si asa vor fi o vreme insa mesajul si indicatia este sa accepti cu inima deschisa aceasta stare de fapt pentru ca asa este cel mai bine pentru tine. Isa este conectata la Skadi, zeita zapezii si a ghetii. Poarta in semnificatia ei nevoia de a fi singur si ascuns de restul lumii. Cele mai mari revelatii si cresteri au loc in aceste momente.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Inguz: Ing este unul dintre numele zeului norvegian al agriculturii, Freyr. Legenda spune ca Freyr calatoreste in jurul pamantului intr-un car, daruind oamenilor fericire si fertilitate. De aceea, simbolul aceste rune este relatia profunda a oamenilor cu Pamantul, iar indemnul este sa petreci mai mult timp in natura.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – KENAZ: Ken este runa luminii si a cunoasterii, ce alunga intunericul si ignoranta si arata adevarul ascuns. Runa aceasta aduce in fata si imaginile de prietenie si confort in viata ta. Runa iti anunta lumina venita din inspiratie, lumina venita din imaginatie si este un far in orele de intuneric.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Nauthiz: Nauthiz reprezinta distanta dintre tine si o nevoie a ta. Din fericire ea are character temporar. Aceasta distanta nu va ramane asa pentru totdeauna. Mai ales daca faci tot ce-ti sta in putere pentru a acoperi aceasta nevoie.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – SOWELU : Ceea ce tanjesti si doresti sa fii, deja esti. Este timpul sa te reincarci si sa te regenerezi. Ar putea fi nevoie sa te retragi din situatii presante, dar fa o retragere in propria-ti putere, nu din cauza unei slabiciuni. Lasa Soarele sa lumineze secretele pe care le-ai ascuns chiar si de tine. Oricum, tine minte ca de unul singur nu poti face nimic. Numai cand te bazezi si sprijini pe Divin, vei putea realiza orice maret.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Tiewaz : Sfatul pe care il primesti prin aceasta runa este sa manifesti perseverenta si alte calitati martiale. In unele cazuri, sunt bune si asa zisele atacuri frontale. Unele fortarete sunt cucerite de furtuni, uneori cu un pret platit. Acum este timpul sa “ataci” dar nu uita ca rabdarea este o virtute de baza ca sa cuceresti ce doresti.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – URUZ (cu fata in sus). Nu lasa oamenii negativi sa te traga in jos. Vei reusi daca te focusezi profund pe calea ta in continuare. Succesul iti este asigurat daca abordezi fiecare provocare din calatoria prin viata cu tarie si determinare.

sursa: Sfatul Parintilor