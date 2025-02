Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 26 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 26 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Sowelu (inversata): Unele informatii pot fi ascunse der tine. Poate fi o scurta eclipsa de lumina sau energie in viata ta, dar e temporara, profita de ea si odihneste-te. Nu ai de ce sa iti faci griji pentru sanatate. Sowelu este runa energiei si a revelatiei, reprezinta energia soarelui, spiritul vietii, taria de caracter, energie fara limite, completitudine.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – THURISAZ. Semnificatie POARTA DE IESIRE. Aceasta runa indica prezenta de noi optiuni ce se deschid inaintea ta. Cu toate acestea, esti sfatuit sa te opresti in fata portii inainte de a pasi pe ea, pentru a privi drumul care se intinde in fata ta de aici in continuare.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN. Runa ODIN iti aduce claritate si intelepciune. Fii deschis sa primesti noi informatii si sa vezi lucrurile dintr-o perspectiva diferita. Cunostintele acumulate te vor ghida pe drumul tau. E momentul sa iti asculti intuitia si sa actionezi cu incredere.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Eihwaz: Runa anunta o vreme a transformarilor, o vreme sa lasi vechiul deoparte, ca noul sa intre in viata ta ; o noua viata, noi vise, noi inceputuri. Schimbarea este singura constanta a vietii. Un progres rapid are nevoie de non-rezistenta ci de acceptarea schimbarilor. Nicio teama nu trebuie sa fie implicata. Schimbarile pot speria insa tu tii bine de drumul tau si ramai fidel tie insuti si totul va fi bine, vei ajunge la ce ti-ai propus.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – EHWAZ: Aceasta runa poate indica mai multe lucruri. O situatie iti poate aduce ceva nou in viata ta, intalnirea cu oameni noi, dezvoltarea unei abordari fundamental diferite a vietii si a oamenilor, schimbarea unei locatii, plecarea intr-un loc diferit. Toate au in comun schimbarea din ceva in altceva. Fiecare situatie iti promite o schimbare graduala spre mai bine. Fii pregatit pentru schimbare si ajuta, este cel mai favorabil. Si accepta sa te schimbi. Numai in acest caz schimbarile externe benefice pot aparea. Subiectul schimbarii are legatura cu stilul tau de viata si relatiile cu oamenii.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Isa: Este momentul să te retragi din agitația cotidiană și să te concentrezi asupra ta. Runa Isa te îndeamnă să găsești echilibrul și liniștea interioară pentru a putea face față provocărilor viitoare.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Laguz: Aceasta runa sugereaza faptul ca ceva ascuns este pe cale sa iasa la suprafata. Iar ceea ce a fost ascuns nu este prea placut vederii. Doar ca este necesar sa iasa la lumina, indiferent cat este de neplacut sau de dureros. Numai eliberandu-te de aceasta durere poti merge mai departe.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Mannaz: Aparitia lui Mannaz semnifica frecvent intensificarea si imbunatatirea relatiilor unei persoane cu oamenii din comunitatea sa. Acest lucru se refera adesea mai degraba la relatiile sociale, decat la cele de afaceri sau amor. Aparitia acestei rune sugereaza ca factorul important nu este neaparat individul, ci comunitatea din care face parte.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Othila: Othila iti transmite un mesaj clar: maretia poate veni din lucruri mici. Ce faci acum contribuie la ce vei lasa in urma. Ce a fost facut in trecut de catre stramosi trebuie pretuit si respectat.

