Etalare zilnica RUNE mistice luni 17 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 17 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA, inversata. Se cere ca acum sa dai jos un rand din pielea ta veche. Daca primesti beneficii ti se poate cere sa cedezi tu ceva. Poate sa fie dificil pentru ca parte din ceea ce ar trebui sa dai face parte din felul tau de a fi din trecut, deci trebuie sa renunti la aceasta identitate ca sa ai parte de noile castiguri.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Raido : Raido este runa calatorilor. Este anuntata si recomandata o calatorie. Joburile ce au legatura cu distantele indepartate si cu transportul sunt favorizate. Iti poti castiga prieteni noi sau se pot intoarce unii vechi. Raido poate sa insemne calatorie, roata, dar implica si ceva mai adanc : calatoria poate fi lunga si ai nevoie de multa viziune, planificare, determinare si curaj. Metafizic vorbind, ea se refera la calatoria vietii, la roata vietii sau la o cautare adanca spirituala. Ea poate si sa vesteasca un mesaj pe care il poti primi sau pe care sa il trimiti pe baza unui drum.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Thurisaz: Astazi, Thurisaz te indeamna sa fii vigilent si sa iti folosesti instinctele de protectie. Fii gata sa reactionezi rapid la schimbari si sa iti asumi riscuri calculate. Forta ta interioara te va ghida prin orice situatie complicata.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ANSUZ: Semnificatie SEMNALE. Aceasta runa te sfatuieste sa te astepti la neasteptat. Este un mesaj care te cheama sa te deschizi spre schimbare si renovare, poate chiar spre un cu totul alt tip de viata. Vor fi relatii noi, contacte si legaturi noi, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise in timpul intalnirilor sau discutiilor uzuale. Pe de alta parte, Ansuz iti reaminteste ca este nevoie ca mai intai sa te iubesti si pretuiesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si sa pretuiesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste ca tu sa iti reamintesti asta zilnic.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – ALGIZ: Runa Algiz poate fi recunoscuta foarte usor prin coarnele de elan ce sunt reprezentate pe ea. Elanul reprezinta victoria, desi mesajul este mai mult asociat cu placerea de a vana mai mult decat cu placerea de a fi victorios. Aceasta runa transmite succes in implinirea eforturilor. De asemenea, aceasta runa transmite mesajul faptului ca esti protejat de orice negativ – problemele pot exista dar tu esti scutit de forta lor distructiva.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz poate anunta o schimbare majora in viata. Poate pleci la facultate, poate te casatoresti, poate te pensionezi sau poate iti schimbi locul de munca. Aceasta schimbare iti poate da un sentiment de nesiguranta, insa, usor-usor, te poti acomona cu intreaga situatie.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Ehwaz (inversata): Atentie ca letargia sa nu fie cauza de regres si de miscari incetinite. Poti avea gandire neclara, te poti simti pierdut precum un calaret intr-o padure incetosata. Daca cineva a stat pe loc pana acum, acum se poate misca. Cineva increzator sau disponibil isi poate exprima intentii negative. Ehwaz este runa impulsului.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Inguz: Astăzi, runa Inguz te încurajează să îți cultivi relațiile și să îți îmbunătățești comunicarea. Fie că este vorba de familie, prieteni sau colegi, fii deschis și sincer în exprimarea sentimentelor tale. Inguz simbolizează noi începuturi și armonie, deci profită de această ocazie pentru a rezolva conflictele și pentru a crea legături mai puternice. Dragostea și înțelegerea sunt cheile succesului tău.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – JERA: Runa Jera este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi. Vei culege, asadar, ceea ce ai semanat, dar recolta va fi una buna si bogata. Este semn de prosperitate.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Laguz : Runa te sfatuieste sa fii atent la obsesia de a realiza o dorinta care poate ca nici nu este benefica pentru tine. Cel mai probabil ti-ai ridicat dorinta la nivel de absolut si o vrei urgent implinita, altfel crezi ca nu te vei mai bucura de ea. Poate ca este mai prudent sa iesi din aceasta stare de obsesie. Asta nu inseamna sa nu ai dorinta ci sa constientizezi ca, poate, nici nu ai chiar asa de mare nevoie de ea.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – OTHILA. Aceasta runa este simbolul gardului a ce detii ca proprietate, a casei tale dar si simbolul geneticii, a mostenirilor ancestrale. Energia runei inseamna proprietate, prosperitate, promisiuni si posesiuni. Tot ce te face sa te simti in siguranta inseamna pentru tine familie. Ea este conectata direct la energia zeului tata Odin si semnifica cuibul, castelul tau. Se anunta vremuri bune pentru aceste domenii. Continua sa iti faci, dezvolti si aperi cuibul. Esti protejat.

