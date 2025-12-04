Într-un comunicat transmis joi, 4 decembrie 2025, ESZ Prahova afirmă că din punct de vedere tehnic, fizic și chimic este capabilă să livreze apă către agenții economici, așteptând în următoarele 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice pentru a confirma respectarea standardelor de calitate conform OG 7/2023.

„Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populației cât mai rapid posibil.

Astfel, în această dimineață, suntem pregătiți din punct de vedere tehnic, fizic si chimic, să livrăm apă către agenții economici.

Din acest moment, așteptăm pentru 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice, pentru a ne asigura că apa respectă standardele prevăzute în OG 7/2023.

Rămânem angajați să fim prezenți și să gestionăm cu responsabilitate tratarea apei potabile”, transmite ESZ Prahova într-un comunicat.

Suspendarea alimentării cu apă potabilă în Prahova a început pe 28 octombrie 2025, ora 15:30, impunând restricții pentru industrii și companii în funcție de disponibilitatea apei din lacul Paltinu, sursa tratată de ESZ Prahova.

Pentru populație, după 28 noiembrie 2025, s-a asigurat o distribuție alternativă prin rezervoare mobile și puncte de distribuție temporară până la normalizarea calității apei.

Ministerul Mediului a negat astăzi faptul că ar fi ignorat avertismente privind riscul opririi alimentării cu apă, precizând că ESZ Prahova nu a comunicat ministerului sau altor părți riscurile legate de turbiditatea crescută a apei care ar putea împiedica tratarea acesteia și întrerupe alimentarea.

Operatorul nu a prezentat nici limitele tehnologice ale stației sau măsuri preventive de activat, astfel că afirmațiile că ministerul ar fi fost informat sunt false