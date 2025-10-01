Această Rusie este ”de mai mulţi ani un actor foarte agresiv în spaţiul nostru internţaional, în cadrul alegerilor, care-şi multiplică atacurile cibernetice, care a lansat un război de agresiune în Ucraina, care foloseşte ameninţarea nucleară şi care azi provoacă în spaţiile aeriene”, a denunţat şeful statului francez.

Europenii s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta despre ajutarea Ucrainei, dar şi pentru a avansa în dezvoltarea ”Europei Apărării”.

”NICIO SLĂBICIUNE”

”Ne-am dotat cu capacităţi noi, împrumuturi exceţionale pe care suntem pregătiţi să le facem în mod colectiv pentru a susţine programe de apărare cu o preferinţă europeană”, a declarat Emmanuel Macron.

Scopul acestora este o accelerare a capacităţilor de disuasiune ale Europei.

”Trebuie să descurajăm cu ajutorul unor capacităţi de tir cu rază lungă de acţiune, capacităţi balistice europene şi sisteme de apărare solare şi antidronă suplimentare”, subliniază Emmanuel Macron.

Împotriva unor atacuri ale Rusiei şi încălcării spaţiului aerian al mai multor ţări, ”răspunsul european trebuie să fie operaţional”, pledează el.

”Trebuie să nu avem nicio slăbiciune şi trebuie să reiterăm că orice persoană care încalcă spaţiul aerian european este susceptibilă de represalii, pentru că este dreptul nostru”, subliniază preşedintele francez.