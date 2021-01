Elevii vor să se întoarcă fizic la școală: „Școala online este obositoare, ineficientă şi complet nesustenabilă pe termen lung”

Consiliul Naţional al Elevilor solicită Ministerului Educaţiei descentralizarea deciziei privind redeschiderea şcolilor în funcţie de rata incidenţei la nivel local şi demararea discuţiilor privind organizarea examenelor naţionale, pentru a avea mai multe scenarii pregătite, astfel încât acestea să se poată desfăşura.



"Pe data de 11 ianuarie se va încheia vacanţa de iarnă, iar elevii se vor întoarce la şcoală în format online, conform anunţurilor făcute de către Ministerul Educaţiei. Încă de la suspendarea cursurilor în luna noiembrie, Consiliul Naţional al Elevilor a fost în permanentă legătură cu elevii din întreaga ţară. Majoritatea colegilor noştri ne-au transmis că şcoala online este obositoare, ineficientă şi complet nesustenabilă pe termen lung. Ţinând cont de faptul că ne apropiem vertiginos de examenele naţionale, de al doilea semestru al acestui an şcolar şi că multe localităţi din ţară se află sub indicele de 3 cazuri/mia de locuitori, solicităm Ministerului Educaţiei să descentralizeze din nou decizia privind redeschiderea unităţilor de învăţământ, în funcţie de rata incidenţei la nivel local, asigurând, în acelaşi timp, materialele sanitare necesare desfăşurării cursurilor în siguranţă", se arată într-un comunicat al Consiliului Elevilor.



Potrivit aceleiaşi surse, "este absolut imperioasă realizarea unei strategii fezabile de învăţare remedială, pentru a garanta faptul că lacunele pe care mulţi elevi le-au acumulat la începutul pandemiei şi în perioada de învăţare online din acest an şcolar nu se vor acutiza, devenind imposibil de acoperit".



"Odată cu începerea anului 2021, e important să nu uităm faptul că educaţia se află, la momentul de faţă, într-un moment de cumpănă, iar Ministerul Educaţiei trebuie să răspundă cu celeritate nevoilor sistemului de învăţământ: prezenţa la cursuri în format fizic, acolo unde situaţia epidemiologică o permite, şi realizarea unui plan de recuperare a materiei pentru elevii care nu au putut să participe la cursurile online, din cauza lipsei unui dispozitiv la internet. În caz contrar, rezultatele pe termen lung vor fi dezastruoase! Creşterea ratei analfabetismului funcţional ne bate la uşă. Cu educaţia nu e de glumă! Solicităm Ministerului Educaţiei demararea procesului de dialog cu partenerii sociali, pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru reînceperea cursurilor", a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, citat în comunicat. A