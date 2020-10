Elevi olimpici, luați cu duba din curtea școlii și amendați. Marcel Vela trimite Corpul de Control la Constanța

Corpul de Control al Ministerului de Interne va ajunge, azi, in Constanta, pentru a verifica modul in care au actionat politistii in cazul copiilor luati cu duba din curtea scolii.

Parintii unui copil sustine, insa, ca acestia nu faceau galagie, asa cum s-a reclamat. De cealalta parte, politistii spun ca au primit sesizari scrise de la vecini sau de la persoane care reclamau tulburarea ordinii si linistii publice.

Politistii au constatat ca elevii s-au adunat in mod ilegal la scoala, fara permisiunea conducerii unitatii de invatamant.