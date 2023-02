Măsura a fost dispusă de Judecătoria Dorohoi, care a emis pe numele adolescentului de 16 ani un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tânărul le lua telefoanele colegilor, sub ameninţarea că îi va agresa, iar apoi le ducea la casele de amanet din municipiul Dorohoi.



"Cercetările sunt continuate de către poliţişti sub aspectul comiterii infracţiunilor de hărţuire, lovire sau alte violenţe şi şantaj", a afirmat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu.



Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean susţin că tânărul are antecedente infracţionale, acesta fiind arestat la domiciliu anul trecut, după mai multe furturi.



"Este un elev din clasa a IX-a. A avut probleme şi în trecut cu legea. În vară a spart câteva magazine prin municipiul Dorohoi, fiind arestat şi apoi plasat în arest la domiciliu. Are peste 300 de absenţe la şcoală. Venea foarte rar la ore, iar familia a declarat că este depăşită de situaţie. Având unele antecedente, în urma unei altercaţii cu un coleg, cel din urmă a depus o reclamaţie, iar poliţia a dispus arestarea lui", a declarat, pentru AGERPRES, şeful Inspectoratului Şcolar, Bogdan Suruciuc.