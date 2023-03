Conflictul a inceput pe tema unei discutii ce privea martisoarele din clasa care au fost oferite ulterior fetelor. Din primele informatii, elevul agresat a ras la un moment dat de celalalt copil, iar acesta din urma s-a enervat si l-a lovit cu un scaun in cap.

Intregul incident s-a petrecut in timpul orelor de curs, mai exact in timpul orei de biologie. profesoara nu se afla in clasa pentru ca intarziase din cauza faptului ca era blocata in trafic.

Parintii victimei au depus o plangere penala in acests ens si acum asteapta sa vada ce masuri vor fi luate impotriva elevului agresor.

Copilul in varsta de 14 ani a fost transportat de urgenta la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, acolo unde va ramane internat timp de 24 de ore la Sectia de Neurochirurgie.

Directoarea scolii spune ca nu se astepta la un astfel de incident pentru ca cei doi copii erau prieteni apropiati.

Conducerea unitatii de invatamant a intocmit o Comisie disciplinara iar acum cercetarile continua pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs intregul incident.