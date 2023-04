Anca Alexandrescu: Ati spus ca sistemul a schimbat politicienii, dar unii au ramas - Orban. Mi-ati spus ca vreti sa vorbiti despre de ce a devenit Orban un sustinator al lui Kovesi.

Elena Udrea: Pentru ca si el a avut dosar, a fost inregistrat de un om de afaceri, Urdareanu, a avut dosar tot pe finantarea campaniei electorale. Poate judecatorii au apreciat corect ca nu era fapta respectiva, dar la altii cum e cand nu e nicio proba si la Orban n-a fost? Orban, ziua in care se pronunta Înalta Curte, m-a sunat. Eu eram rodata in lupta cu sistemul. 2016-2017. Mi a zis: Elena, dupa ce imi dau astia hotararea, vin langa tine, ne batem cu statul paralel, cu toti, ne luptam. L-au achitat si a disparut. Dar a reaparut in formula in care topaim in sprijinul lui Kovesi si a statului abuziv. Gorghiu, dincolo de pacate, a incercat sa dea o lege prin care sa mai corecteze din abuzuri sau din modul abuziv in care se executa pedepsele in Romania.

Elena Udrea: Și opresiv si rudimentar, a incercat sa dea o lege prin care pedepsele sa se execute in alte conditii si la domiciliu, cine s-a opus? Orban! Eu nu cred ca l-a apucat asa o opozitie din senin, primeste comenzi.

Anca Alexandrescu: De la cine?

Elena Udrea: De la Kovesi, de la cine? Ca doar nu l-oi fi scapat eu de condamnare. Eu nu spun ca Orban daca ar fi fost judecat corect, ar fi fost condamnat. Dar cine e judecat corect in Romania? pe logica ca nu suntem judecati corect, Orban putea sa fie si condamnat. Pentru ca n-a fost, e un sustinator infocat al doamnei Kovesi, al justitiei pe care o lauda. A fost victima ei pana la un moment.

Anca Alexandrescu: Doamna Udrea, in contextul celor care au fost scapati pentru ca, sunt unii care au supravietuit si unii mai fac politica, altii nu, domnul Videanu... spuneați dvs cum bea sampanie scumpa la un restaurant de lux din Herastrau.

Elena Udrea: Da, asta am vazut-o si eu in presa. Mi s-a si spus ca dl Videanu a sarbatorit arestarea mea la cateva zile la respectivul restaurant cu sampanie. Eu ii doresc tot binele, chiar tuturor colegilor le doresc sa fie bine. Eu n-am o problema ca ei sunt ...

Anca Alexandrescu: De unde stiti ca a sarbatorit arestarea dvs ?

Elena Udrea: De la persoane care erau de fata si au auzit discutiile.

Anca Alexandrescu: Dar de ce s-ar bucura dl Videanu ca ati fost condamnata?

Elena Udrea: Nu stiu, va trebui sa-l intrebam pe dansul daca are vreun motiv de bucurie ca eu sunt in puscarie.

Anca Alexandrescu: L-ati deranjat cu ceva? L-ati suparat cu ceva, i-ati incurcat afacerile?

Elena Udrea: Nu. Cred ca afacerile nu i le-am incurcat. Ma rog. Nu stiu. O sa vedem, nu fac speculatii. Adica pe mine nu ma intereseaza, dansul are o problema cu asta. Tot in presa am citit ca dansul bea sampania asta nu singur, ci chiar in prezenta unei doamne judecator, mie mi se pare extrem de nepotrivita situatia, daca asa s-a intamplat, pentru ca doamna judecator este judecatoarea din dosarul lui de la Inalta Curte. Vorbesc de dna judecator Alina Ilie, nu ma feresc sa-i dau numele, dansa cred ca a si iesit la pensie, care apare in toate dosarele lui Videanu, cunoscandu-l bine probabil si-a dat seama ca e nevinovat si l-a si achitat.

Eu n-am avut parte de asa o intelegere din partea judecătorilor, sa se uite cineva si la mine in dosar, sa vada ca chiar femeia asta nu poate sa fie vinovata, nici de abuz in serviciu, nici de ce a mai spus Ionut Matei care m-a condamnat in 2018 si care, am mai spus-o, nu ma poate judeca Ionut Matei despre care eu stiu, eram de fata cand a venit Coldea si a spus - sa n-o mai punem pe Aida Popa, vicepreședintele dnei Stanciu la Înalta Curte, sa-l punem pe Ionut Matei pentru ca e omul nostru. Apoi el vine si ma judeca si-mi da 6 ani de puscarie pentru ca ... omul SRI-ului, binomului SRI - DNA. daca a zis Coldea asta, al cui putea sa fie? omul sistemului!

Deci, sa-l punem pe domnul Ionut Matei pentru ca e omul nostru. Ca sa intelegem, se ducea o lupta cu coruptia. E ca si cand dvs vreti sa spuneti ceva la tv si sar o gramada de postaci si spun - dna Alexandrescu, ne-ati dezamagit. Pai cum, credeam ca va luptati cu coruptia si acum prezentati pe coruptii astia la tv? si dv incepeti sa va scuzati, stai sa vezi. Și nu-i mai chemati a 2-a oara. Ca nu vreti sa va certati cu publicul.

Anca Alexandrescu: Nu e adevarat, eu i-am chemat in continuare, fac parte din categoria celor care am perseverat.

Elena Udrea: Asa si trebuie pentru ca ... asa se intampla, nu prea indrazneai sa spui - stai domne putin, noi trebuie sa ne luptam cu coruptia. Avem oameni care trebuie sa duca lupta cu coruptia pana la capat, pai ce, il punem pe Mustata care voia sa-l scape pe Voiculescu? nu, ii punem pe ai nostri care executa pana la capat. mesajul era - ii punem pe ai nostri care sunt cu siguranta ca vor avea curaj sa duca lupta pana la capat. Ei duceau abuzurile pana la capat.

Reluand povestea cu postacii. S-a spus ca sunt regina postacilor. Noi aveam o constructie la partid, tinerii intrau si comentau. Spuneati dvs ca PDL ul e nasol, noi intram si spuneam - ba nu, suntem cei mai buni, PSD e nasol. Noi eram copii la inceput si vazusem asta la statul paralel. Statul paralel avea o divizie care, o mai au si azi cei de la USR, partidul lui Ciolos, sau al lui kovesi, care, in momentul in care dvs spuneti - ma duc sa o vad pe Udrea, aia incep: pai pe hoata aia, pai doamna Alexandrescu, sunteti ca ei, nu ne mai uitam la dvs.

Cand se intampla ceva si aparea un articol cu Basescu sau cu mine, scriau - dl presedinte, v-am votat, am crezut ca sunteti un om.. cum domne cu Udrea? care e cea mai corupta. Ei stiau ca presedintele citeste mesajele. Cand postau ceva pe fb, primele comentarii intotdeauna, aveau grija cei de la cyber sa fie primele, Udrea.

Anca Alexandrescu: Cu asta se ocupa SRI-ul, iertați-ma .....

Elena Udrea: Clar, controla opinia publică. Începeau nenorocire, ati fi bun daca n-ar fi Udrea rea, va aduceti aminte Elena Lupescu, Elena Ceausescu, Elena Udrea. Asta n-a fost lansata de oricine. A fost strategie. Iesea Tapalaga, Dogioiu, uitati-va cate articole au identice - ce bun ar fi Basescu daca n-ar fi nenorocita de Udrea. Asta era ideea de acolo.

Anca Alexandrescu: Ati facut interviu cu Tapalaga...

Elena Udrea: Tcmai de aia m-am dus sa denunt statul paralel la Tapalaga ca sa fie credibil.

Anca Alexandrescu: Și a fost corect cu dvs...

Elena Udrea: Da, ar fi fost culmea sa nu-l dea. De aia m am si dus. Povestea cu justitia facuta la tv are un inceput, e in vremea lui Macovei. Ea s-a apucat sa ... arestarile de vineri, inceputul a fost Decebal Traian Remes. Macovei a adus inregistrari din dosarul lui care sa creeze impresia de coruptie, luase omul caltabos, carnati, a ramas celebru si un plic. Acele inregistrări prin Saftoiu au fost date doamnei Rodica Culcer la TVR si a urlat pe tv 2-3 zile incat toata opinia publica a fost convinsa ca acolo e caz de coruptie. Asa a inceput.

Ati vazut ca apar inainte inregistrari trunchiate, numai ce vor ei, apoi nu se adevereste, dar creaza acea opinie ostila si judecătorii sunt presati.

Anca Alexandrescu: Justitia la tv era facuta de servicii ca sa ajute....

Elena Udrea: În 2006 cand era Macovei, cred ca era scoala justitiei facuta de fundatiile lui Soros. Nu era statul paralel, SRI. Deci asa a inceput. Apoi au fost preluate de statul paralel. Tot despre Macovei... in puscarie avem 500 de femei, cele mai multe sunt mame. Și cand era ea ministru erau foarte multe mame. Macovei a avut o singura solicitare catre presedinte de gratiere. A facut interventie la presedinte sa-i aprobe. Macovei a venit cu un tanar traficant de droguri. Nu zic ca trebuia sa stea in puscarie, luase 11 ani, dupa ce luase 1 an la fond. De acord ca nu trebuia sa-i strice viitorul, dar dna Macovei parca nu era cu interventii; e in justitie. O mama n-a venit sa gratieze. Povestea cu lipsa de umanitate a acestor oameni, abuzurile... e veche. A pornit de cand nu exista statul paralel.

Acum ca mi-ati spus ca nu mai avem mult timp vreau sa revin la povestea din penitenciare. Eu sunt speranta acestor oameni, au fost dezamagiti ca data trecuta n-am vorbit mai mult despre problemele lor. Din punctul meu de vedere puscaria.. ma adaptez la orice conditii fizice, n-am o problemă daca n-avem apa decat o ora sau cu mancarea, e buna, multe femei de aici nu mananca acasa. Multi pensionari nu mananca acasa ce mancam noi. N-am o problemă cu conditiile, poate pentru alti detinuti e greu sa le suporte mai ales unde sunt suprapopulate. Principala problemă e suprapopularea, barbatii stau 12-16 in camera. Nu e vina celor din penitenciare, poate ca nu s-au construit altele, dar tarile in Europa inchid penitenciare, nu deschid.

Nu e atat de mult vina conducerii ca n-au facut unele noi, cat e politica gresita. Pedepsele sunt mari si toate cu executare, a ajuns o regula. Orice ai face, la puscarie. Puscaria, principalul rol e de a impiedica savarsirea de noi fapte, multe persoane nu-s in situatia de a mai savarsi inca o data, pentru ca sunt aici din greseala, sau sunt fapte pe care daca nu mai ai conditiile, ti s-a luat dreptul sa mai fii lucrator la OPC, unde ai facut luare de mita, pai n-ai cum sa mai savarsesti fapta aia daca nu mai esti acolo. Atunci de ce trimiti pe toata lumea la puscarie, aici nu are loc nicio reabilitare, stam la gramada, persoane care nu stiu sa scrie si sa citeasca, cu persoane care au studii superioare.

Nu exista activitati pentru toate categoriile. Daca marea masa sunt de o anumita conditie, nu poti sa faci program pentru 20 de persoane care au o altfel de pregatire. Atunci am ajuns, ca sa obtin aceste puncte cu care sa pot sa mi iau recompense de a merge acasa la copilul meu, recit din Alexandri, vreti sa va spun poezii? Am ajuns sa desenez poarta sarutului, am ajuns sa copiez, am avut test de caligrafie sa copiez 2 strofe din hora unirii... modul in care sunt gandite activitatile nu ajuta pe nimeni. De ce sa bagi atatia oameni in puscarie si sa nu mergi pe modelul de afara unde au ineceput ca în puscarie sa-i duca pe cei care sunt un pericol pentru societate, sa mearga pe recuperarea prejudiciilor, sa dea pedepse alternative, cum ar fi pedeapsa la locul de munca.

Noi aici nu muncim nimic pentru ca desi conducerea se chinuie sa faca rost de contracte si-a gasit vreo 50 de locuri, oamenii se feresc sa lucreze cu puscariasi. Nu ai unde sa lucrezi chiar daca ai vrea. Multe sunt bolnave, nu pot. Noi stam aici si cheltuim. Un detinut consuma cam 7000 de lei pe luna. De ce sa-l tii sa nu faca nimic, sa consume apa calda, tv gratis, caldura, mancare de 3 ori pe zi. Nu stiu cati pensionari mananca de 3 ori pe zi. De ce sa-l tii aici doar sa consume, in loc sa-l trimiti afara sa munceasca. Pui conditie - executi in libertate, dar te duci la munca. Daca nu, abia atunci vii aici. Nici nu se pot recupera prejudicii pentru ca sunt foarte multe persoane care au fapte cu prejudiciu 2.000 lei, au furat un telefon, din magazin.

Avem un caz in care a furat conserve si a luat 3 ani de puscarie.

Anca Alexandrescu: Cand am plecat, m-au asteptat sotul si tatal unei colege, o doamna cu o problemă cu un permis in Marea Britanie.

Elena Udrea: Acolo ar fi executat in libertate cu bratara, a cerut sa vina acasa, multi au cerut, ca sa fie alaturi de familii. Și in Romania executa in puscarie. Femei cu copii, femeia e stalpul casei. Daca ea lipseste, casa se darama. Nu lipsesc o luna, ci cu anii. Cand femeia nu e acasa, copilul se pierde, sunt femei care au 30 de ani de puscarie pentru inselaciune pe codul nou unde se aduna o treime din fapte... si au crescut copiii la telefon, copii care s au pierdut. Barbatul ce face, isi ia campii, casa se darama. Nu zic ca barbatii ar trebui sa stea in puscarie si femeile nu. Ar trebui sa fie pentru toata lumea schimbata legislația. Sa stea in puscarie cei care sunt pericol pentru societate. Cei care revidiveaza. Fiind mai putin, ai cheltui mai putin, ai avea mai mult personal. E o lipsa. Ai avea mai multi oameni care sa se ocupe de reabilitarea lor. Ce reabilitare faci cand ala nu munceste, sta degeaba, mananca semninte.

Ce sa faci toata ziua, va spun si eu ce fac, ma plimb prin curte.

Anca Alexandrescu: Care e programul unei zile în penitenciar?

Elena Udrea: Va zic imediat si ii fac invidiosi pe foarte multi. Nu se reabiliteaza, ii tii la gramada, ii inraiesti, eliberarea conditionata devine foarte complicata, la noi poti sa fii propozabil 2 treimi din pedeapsa. Dar acelea se lungesc pentru ca ti se dau amanari ca ai facut raport ca ai dat ceva in penitenciar. Chiar daca vad ca moare de foame sau de pofta, nu pot sa-i dau o bucata de ciocolata ca-mi fac raport. E o nebunie. Unele isi fac rapoarte ca se bat sau se taie.. dar unele fac din prostii. Se prelungeste pana la termen. Ajungi, dupa ce iti da penitenciarul liber, care te stie pe tine, te vede, ca ai avut comportam bun, te duci la judecator, habar n-are cine esti, esti un dosar din 50 si spun- nu te ai reabilitat, mai stai 5 luni in puscarie.

Anca Alexandrescu: Cum e o zi?

Elena Udrea: Daca n-ar fi suferinta pentru copil care creste singur acasa fara mama... as putea sa spun ca la cum sunt eu de rezistenta si cum ma adaptez, in puscarie duc o viata pe care n-am avut timp sa o duc acasa. Muncesc din facultate. Aici nu mai fac nimic dintr-o data. Am 3 mese pe zi, ma scol la 6, ce e foarte bine, e sanatos. Beau cafea, la 8 jumătate se deschide usa, iesim afara, ne plimbam, pot sa fac sport, ne-au pus mese de tenis. Avem conducere care face niste schimbari in bine. Nu e treaba conducerii sa schimbe legea. Joc tenis, avem biserica, vine preot o data pe saptamana, avem club, citim carti, meditez, ma rog, stau de vorba cu femeile, vine masa de pranz, macam 2 feluri intotdeauna, aproape mereu unul dintre felurile de mancare cu carne. Bine.. eu sunt la post, eu am... mancarea. Eu tin toate posturile si cu mare atentie. Vine masa de seara, avem vacute, primim lapte proaspat. Cati oameni, cati copii mananca lapte de vacuta proaspat muls atunci?

Noi avem lapte proaspat, sunt ingrijite vacutele de fetele de aici din penitenciar. Cu mamaliguta, sau carne, sos.. nu te poti plange. Aici sunt femei care n-au pat acasa, care au vazut pat prima data in puscarie. Ele vin aici ca n-au unde sa stea, nici n-ar vrea sa plece.