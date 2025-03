Solista Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a luat o decizie impulsivă, care i-a agravat starea de sănătate, atunci când, nerăbdătoare să-și vindece genunchiul afectat de o căzătură, a optat să-și taie singură gipsul. Într-un interviu exclusiv pentru Click!, artista a povestit despre momentele dificile prin care trece acum, de pe patul de spital, dezvăluind cum această alegere necugetată a dus la complicații neașteptate.

„Sunt în spital, pe perfuzii, merge spre bine, dar încă nu-mi vor da drumul, că nu mi-a trecut infecția de la picior. Cum am ajuns așa? Mi-am tăiat singură gipsul, ca proasta, ca să mă duc la o filmare, la o emisiune tv, și s-a infectat piciorul.

Gipsul se taie ușor, dacă ai foarfecă bună, l-am udat și l-am tăiat. De-abia mi-l puseseră medicii, de vreo patru zile. Alunecasem prin curte, ghinionul meu, și mi-am distrus rotula!”.

Solista de muzică populară, cunoscută pentru talentul său deosebit și pentru interpretările pline de emoție, a trebuit să înfrunte o provocare majoră în urmă cu câțiva ani, trecând prin două intervenții chirurgicale la genunchi pentru a scăpa de durerile atroce care îi afectau mobilitatea. Operațiile, realizate la Spitalul Foișor, au fost un capitol dificil în viața sa, dar determinarea și voința ei de a reveni pe scenă au fost mai puternice decât orice obstacol.

„Îmi operasem primul picior și am văzut că-mi este foarte bine. Nu mai făceam față doar cu injecțiile în genunchi, așa că am decis să-l operez și pe cel de-al doilea, ca să scap de dureri pentru totdeauna. M-am recuperat bine, inițial am mers cu ajutorul cârjelor”, spunea artista, în urmă cu doi ani.

Aflată în prezent în grija medicilor, într-un spital din București, Elena Merișoreanu susține că nu va pierde bani. Fiind în Postul Paștelui, nu are invitații la petreceri:

„Nu sunt chefuri acum, de-abia după Paște, până atunci îmi revin. Aveam niște invitații pe la emisiunile tv, pentru programul de Sărbătorile Pascale, alături de alți artiști, dar acum ce să fac? Trebuie să stau cuminte, ca să mi se vindece genunchiul”, a mai declarat Elena Merișoreanu.

Pentru un recital, artista nu are un onorariu foarte mare, în comparație cu alți colegi de breaslă:

„Eu am și un impresar, el stabilește evenimentele. Eu iau în jur de 1.000 de euro, la o nuntă, iar în străinătate uneori artiștii români iau mai mult, chiar și 1.500 de euro”, a mai spus Elena Merișoreanu.

