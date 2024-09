"Cutremurul din `77 l-am prevăzut exact cum a fost. Eram însărcinată cu a doua fetiță. Apoi cea cu avionul, când am fost la Los Angeles, îmi luase fata mea cea mică bilet să plec la Miami. Mi-a zis să pun ceasul la 2 că la 4 trebuia să fim la aeroport. iar la 1:30 am visat că avionul cu care plecam a luat foc în aer și m-am speriat. AM PUS MANA PE CEAS L AM INCHIS și am zis că eu nu mai plec! Pe la 12:30 vine fata mea plângând și m-a luat în brațe și mi-a spus că avionul cu care eu trebuia să plec a căzut în mlaștina de crocodili", a povestit cunoscuta artistă, la un post TV.

Ce pensie are Elena Merișoreanu și cum își administrează cheltuielile: „Eu nu sunt cea care vrea lucruri foarte scumpe și de firmă”