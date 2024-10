„Omul cu care Mircea Geoană susține că nu s-a întâlnit este Tal HANAN, alias Jorge, deconspirat în urma unei investigații jurnalistice internaționale ca fiind în spatele unor operațiuni de manipulare a alegerilor în zeci de state din lume, prin intermediul fake news, a fermelor de troli și operațiuni în social media menite să decredibilizeze candidați.

Tal HANAN este israelian, fost membru al forțelor speciale israeliene.

Una dintre fotografii îl arată pe Tal HANAN în fața sediului Institutului Aspen din București, la care Mircea Geoană este președinte fondator. O altă fotografie probează că Mircea Geoană este prezent în același loc, împreună cu apropiata sa, deputat PSD. A treia fotografie este o captură din Google Street View din fața Institutului Aspen.

Acestea sunt faptele, datele, informațiile. Explicațiile sunt la Mircea Geoană!

Da, sigur, se va tot văita că e o victimă, nici rușii din 2009 nu erau ruși, nici Vîntu nu era Vîntu, nici bani din campanie nu i-au venit de la oameni care au conexiuni cu rușii, probabil nici cel pe care-l vedem clar în poze nu o fi Tal Hanan.

Dacă înainte de NATO poate avea standarde potrivite PSD, după ce a ocupat o astfel de poziție e inexplicabil cum mai poate să acceseze astfel de personaje cunoscute la nivel mondial pentru campanii electorale murdare, pentru încercări de deturnare a votului democratic.

Dragi români, este de apreciat tenacitatea domnului Geoană, care de mai bine de 15 ani vrea să ajungă președintele României.

Înțeleg tenacitatea, dar nu cu orice preț. NU sunteți independent deloc, domnule Geoană. Deloc. Sunteți dependent de grupurile de interese care vă controlează și vă finanțează. Grupuri de interese complet diferite de ale statului român, domnule Geoană. Pare că vă jucați și cu instrumente periculoase pentru democrație: fake news, fabrici de troli.

Acum câteva zile, am primit de la prieteni jurnaliști o informație documentată, care la început mi s-a părut halucinantă. V-am dat posibilitatea să clarificați, din timp. Nu ați făcut-o, iar verificările noastre ulterioare au arătat că e posibil să folosiți mijloace îndoielnice, domnule Geoană. Dumneavoastră ați fost, oare, și în spatele atacurilor murdare și mincinoase la adresa mea?

Nu se face așa ceva. Sentimentul pe care îl încercați la ora aceasta ar trebui să fie cel de rușine”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Mircea Geoană a spus că nu l-a întâlnit niciodată pe Tal Hanan.

„Zău că îmi era simpatică doamna Lasconi într-o vreme. Şi cred că într-un fel armata de furnicuţe s-a apucat să caute armata de hackeri. Nu ştiu cine este domnul acesta (...) Eu unul cred că cine o sfătuieşte, o sfătuieşte greşit şi dă şi informaţii proaste. Dacă a existat o întâlnire, nu cu acest om, nu ştiu cine este, nu ştiu ce firmă are, nu ştiu ce hackeri are. Se vede că îl are pe Petrov consilier, mai nou. Sună prea mult a stilul vechi, pe stil vechi”, a afirmat Mircea Geoană.