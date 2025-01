Conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, blocajele politice din Germania și Franța și incertitudinile legate de economia chineză complică și mai mult situația globală.



În plus, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar putea aduce noi tarife pentru importuri, care ar putea să alimenteze inflația și să încetinească economia globală. Şomajul, aflat în prezent aproape de minimele istorice, ar putea creşte din nou.



"Trump are foarte puține principii fixe, practic niciunul, dar de-a lungul carierei sale publice a fost foarte interesat de tarife și crede că comerțul este un joc cu sumă zero, unde cu cât deficitul comercial este mai mare, cu atât situația este mai rea. Ne putem aștepta la tarife și, desigur, la o reacție negativă din partea partenerilor noștri comerciali, ceea ce va afecta economia mondială, și nu în bine", a declarat MONA CHAREN, jurnalist și comentator politic.



De asemenea, costul daunelor climatice devine o îngrijorare majoră pentru multe țări, mai ales pentru cele sărace. Potrivit Băncii Mondiale, țările sărace sunt în cea mai dificilă situație economică din ultimele două decenii. Experții instituției spun că economiile mai bogate trebuie să găsească soluții pentru a contracara declinul puterii de cumpărare și standardelor de trai din țările dezavantajate.