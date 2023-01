"Exagerarile din presa vor fi demonstrate ca mincinoase in urma investigatiilor care se vor finaliza de catre organele de cercetare. Nu facem justitie le televiziune, cum s-a obisnuit", a raspuns deputatul, intrebat fiind daca si-a lovit sotia.

"Imi asum si e regretabil ce s-a intamplat. Povestea nu a decurs asa (cum s-a spus/scris - n.r.). Nu, nu se poate numi bataie. Nu vreau sa dau detalii. Organele de cercetare se vor pronunta", a insistat Focsa, precizand ca nu vrea "sa descrie ce este in casa sa".

"Legat de decizia partidului (de a-l exclude - n.r.), colegial consider ca nu s-a procedat corect pentru ca s-a procedat la presiunea presei si a mass mediei. Eu ma asteptam si m-am angajat ca daca partidul imi va cere (demisia - n.r.), dar am avut in vedere cand vor obtine acel rezultat de la AUR care este de cercetare, nu asa. Nu s-a mai intamplat niciodata asa ceva", a precizat el, referindu-se la declaratia de sambata seara a liderului AUR, George Simion.

Revenind la episodul care a generat tot acest scandal, parlamentarul a mentionat ca a fost vorba despre "un incident".

"A fost un incident, dar nu mi-am lovit sotia, sa fie clar lucrul asta. Violenta verbal a fost de ambele parti si emotionala, nu mai spun. Eu nu am avut parte de viata de familie in ultimii doi ani. Eu am stat pe teren tot timpul. Veneam acasa, stateam la masa, stateam putin, si noaptea cand poate ma culcam pe la 9-10. (...) Poate duminica, cate odata, cand veneam dupa-amiaza.

Nu imi dau demisia din Parlament. Toate organizatiile din teritoriu considera nedreapta aceasta decizie (a AUR -n.r.). Eu am acest drept sa imi spal imaginea terfelita", a aratat acesta.

Intrebat de ce spune sotia sa ca a fost victima lui, el a raspuns: "Daca e un abuz verbal, tot victima e, nu?"

"Nu, nicidecum (nu a cazut peste mobila - n..r). Nu intrati in detalii pentru ca oricum.. Sotia va iesi ea cu un material video pe acre il va posta pe pagina ei pentru ca chiar ea este nemultumita de decizia luata (de AUR - n.r.), dupa ce noi, ca familie, ne-am vandut jumatate de proprietate ca sa sustinem dezvoltarea AUR la Constanta", a mai spus acesta.