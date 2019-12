Duel ideologic la Realitatea PLUS: Cozmin Gușă nu crede că este posibilă o înțelegere Stânga - Dreapta

”Noi am uitat din 90 până astăzi aceaastă funcție esențiala de comunicare între laturile scenei politice, comunicarea este necesară nu pentru că vrem să socializam, națiunea are niște obiective, ele trebuie identificate, mijloacele prin care fiecare slujește, obiectivele sunt diferite”, a spus Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției.

El a fost completat de Vasile Dîncu: ”Noi am greșit în 1990, ar fi trebuit să constituim partide noi, asta este viziunea mea cu mintea de acum, cu mintea de atunci și eu m-am gândit că trebuie să reconstruim partidele mari, tradiționale, PNȚCD, să facem o social democrație”.

”Sunt de acord cu domnul Dincu parțial. În ce sens... cred că într-adevăr am avut o unică experiență în zona asta post comunistă, suntem singura națiune care a reinventat partidele istorice, nu mai e altă țară care a făcut asta, totuși rezultatul e diferit dacă PNȚCD nu a reușit să reziste la probele istoriei, totuși, PNL este astăzi un partid care e la guvernare, are președinte, este un moment în care pentru PNL comparația cu trecutul pare să fie una rezonabilă. Are PNL astăzi o bază politică de la care poate să-și refacă structura, să devină un partid modern, cred că și în partea stângă sunt oameni preocupați de reformă. În ambele zone sunt oameni care au preocuparea asta, problema este dacă lidership-ul partidelor politice este receptiv la această problemă ideologică”, a spus Valeriu Stoica.

La finalul dezbaterii, Cozmin Gușă a tras concluziile.



”Nu cred că este posibilă această înțelegere stânga - dreapta pe motiv de lipsă de consistență a personajelor care ar putea să genereze așa ceva, pentru că trebuie să lucrăm cu materialul clientului, trebuie să ne uitam cine și care este textura acestor personaje care domină partea liberală la nivel politic și cealaltă parte și o să ne dăm lesne seama că nu pot să fie animați și să genereze asemenea proiecte generoase și consistente pentru o perioadă complicată pentru România, a conchis consultantul politic.