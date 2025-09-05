Potrivit comunicatului oficial, „Alteța Sa Regală a murit liniștit, în seara precedentă, la Palatul Kensington, fiind înconjurată de familie”.

Mesajul familiei regale

Regele Charles al III-lea, Regina Camilla și ceilalți membri ai familiei regale au transmis condoleanțe Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi, evocând personalitatea caldă și implicarea de neclintit a Ducesei în activități caritabile. „Își vor aminti mereu cu drag de devotamentul ei față de organizațiile pe care le-a sprijinit, de dragostea pentru muzică și de compasiunea manifestată față de tineri”, se precizează în mesajul Casei Regale.

Viața și rolul în monarhie

Născută Katharine Worsley, Ducesa a intrat în familia regală în 1961, odată cu mariajul său cu Prințul Edward, Ducele de Kent, văr al regretatei regine Elisabeta a II-a. Cei doi s-au cunoscut cu câțiva ani înainte, într-o cazarmă militară din nordul Angliei, unde Edward era staționat.

De-a lungul vieții, Ducesa de Kent s-a remarcat prin sprijinul constant oferit cauzelor sociale și culturale, dar și prin pasiunea sa pentru muzică, pe care a promovat-o în rândul tinerilor artiști.