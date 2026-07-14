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Dronele ucrainene cu rază lungă schimbă strategia războiului și pun presiune pe infrastructura Rusiei - ANALIZĂ

Dronă Ucraina / Profimedia

Dronă Ucraina / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 08:44

Noile drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au demonstrat că pot lovi ținte aflate la mii de kilometri de linia frontului, inclusiv în Siberia, punând sub presiune apărarea aeriană și infrastructura energetică a Rusiei, potrivit unei analize publicate de The Telegraph, preluată de Rador.

Potrivit analizei, atacul asupra rafinăriei de petrol din Omsk, după un zbor de peste 12 ore, reprezintă cea mai lungă misiune de atac desfășurată până acum de Ucraina. Lovitura a afectat activitatea unuia dintre cei mai importanți producători de petrol ai Rusiei și a evidențiat vulnerabilitatea unor obiective considerate până acum ferite de război datorită distanței față de front.

Experții citați de The Telegraph susțin că dronele ucrainene au fost optimizate pentru autonomie sporită, iar succesul misiunilor este rezultatul unei planificări atente a rutelor de zbor și al degradării sistemelor rusești de apărare antiaeriană.

Analiza arată că Rusia întâmpină dificultăți în protejarea unui teritoriu vast și a infrastructurii critice, în timp ce oficiali și experți ruși cer investiții în sisteme de interceptare mai eficiente și reorganizarea apărării antidrone. Totodată, președintele Vladimir Putin a anunțat măsuri pentru consolidarea apărării aeriene și protejarea instalațiilor energetice.

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