Dronele ucrainene cu rază lungă schimbă strategia războiului și pun presiune pe infrastructura Rusiei - ANALIZĂ

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 08:44

Noile drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au demonstrat că pot lovi ținte aflate la mii de kilometri de linia frontului, inclusiv în Siberia, punând sub presiune apărarea aeriană și infrastructura energetică a Rusiei, potrivit unei analize publicate de The Telegraph, preluată de Rador.

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