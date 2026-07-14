Caderea Bastiliei și dincolo de ea: Istoria zbuciumată și modurile inedite de a sărbători Ziua Națională a Franței | VIDEO

În spatele paradei fastuoase de pe Champs-Élysées și a focurilor de artificii care luminează Turnul Eiffel se ascunde însă o istorie mult mai complexă – presărată cu neînțelegeri, mituri demontate și moduri de-a dreptul excentrice de a sărbători.
Cum a început totul: Mitul și realitatea din 14 iulie 1789
Pentru mulți, 14 iulie înseamnă exclusiv Căderea Bastiliei. În realitate, povestea este un amestec de disperare populară, furie politică și o mare doză de pragmatism militar.
Scânteia: Pâinea scumpă și demiterea unui ministru
În vara anului 1789, Parisul era un butoi cu pulbere. Populația suferea de foame din cauza recoltelor slabe, prețul pâinii atinsese cote astronomice, iar regele Ludovic al XVI-lea masase trupe armate în jurul capitalei, stârnind teama unui masacru imperial.
Picătura care a umplut paharul a fost demiterea lui Jacques Necker, ministrul de finanțe considerat un aliat al poporului. Pe 12 și 13 iulie, parizienii au început să se înarmeze pentru a se apăra, jefuind magazinele de arme și depozitele orașului. Lipsea însă un element crucial: praf de pușcă.
Asaltul asupra Bastiliei (14 iulie 1789)
Bastilia era o fortăreață medievală impunătoare, folosită ca închisoare de stat. Pentru popor, ea reprezenta simbolul absolut al absolutismului regal și al tiraniei: un loc unde regele își putea arunca criticii fără proces, printr-o simplă semnătură (lettre de cachet).
Însă pe 14 iulie, miile de răzvrătiți nu au mers acolo neapărat pentru a elibera deținuți, ci pentru că în Bastilia erau depozitate peste 13 tone de praf de pușcă, transferate acolo de la Hôtel des Invalides.
După negocieri eșuate și un asalt sângeros în care au murit aproape 100 de revoluționari, garnizoana cetății s-a predat. Capul guvernatorului Bastiliei, marchizul de Launay, a fost tăiat și purtat într-o suliță pe străzile Parisului.
Ironia istoriei:Deși uriașa fortăreață era privită ca un instrument masiv de opresiune, în momentul asaltului, în interiorul ei se mai aflau doar șapte prizonieri: patru falsificatori de bani, doi bolnavi psihici și un aristocrat deviant (închis la cererea familiei sale). Cu toate acestea, impactul simbolic a fost devastator: monarhia absolută fusese îngenuncheată de popor.
Adevărata origine a Zilei Naționale: Sărbătoarea Federației (14 iulie 1790)
Un detaliu pe care mulți îl ignoră este că legea din 1880, care a instituit oficial Ziua Națională a Franței pe 14 iulie, nu face referire exclusiv la sângerosul asalt asupra Bastiliei din 1789 (considerat de unii parlamentari ai vremii ca fiind prea violent pentru a fi sărbătorit național), ci la un eveniment mult mai pașnic: Sărbătoarea Federației (La Fête de la Fédération) din 14 iulie 1790.
La exact un an de la căderea Bastiliei, pe Champ de Mars din Paris, s-a organizat o uriașă sărbătoare a reconcilierii naționale. Peste 260.000 de oameni, alături de regele Ludovic al XVI-lea și de marchizul de La Fayette, au jurat credință Națiunii, Legii și Regelui, într-un moment efemer de unitate națională, înainte ca teroarea revoluționară să decapiteze Franța (și pe rege).
Astfel, 14 iulie celebrează deopotrivă trezirea poporului la libertate (1789) și unitatea întregii națiuni (1790).
Moduri inedite și ciudate de a sărbători 14 iulie
Pe lângă parada militară clasică de pe Champs-Élysées (cea mai veche și mai mare paradă militară regulată din Europa) și focurile de artificii spectaculoase, francezii au dezvoltat de-a lungul timpului tradiții unice, unele de-a dreptul bizare sau amuzante.
Balul Pompierilor („Le Bal des Pompiers”)
Dacă ești în Franța pe 13 sau 14 iulie seara, cele mai bune petreceri nu sunt în cluburile de fițe, ci... în stațiile de pompieri! Tradiția a început în 1937 în cartierul parizian Montmartre, când un grup de pompieri a decis să deschidă porțile unității pentru a petrece alături de cetățenii care îi însoțeau după paradă. Astăzi, cazărmile de pompieri din toată Franța se transformă în ringuri de dans uriașe, cu DJ, bere, șampanie și muzică live. Uneori se percepe o taxă modică de intrare, banii fiind donați în scopuri caritabile.
Demolarea unei fortărețe ca suvenir (1789-1790)
Imediat după căderea Bastiliei, un antreprenor patriot pe nume Pierre-François Palloy a primit sarcina de a demola fortăreața. Acesta a avut o idee genială de marketing: a sculptat miniaturi ale Bastiliei din pietrele rezultate din demolare și le-a trimis în toate departamentele Franței ca simboluri ale libertății. Din restul pietrelor s-au făcut medalii, bijuterii și chiar piese de domino, devenind primele „suveniruri” politice din istorie.
„Petrecerea Picnicului Uriaș” pe Meridianul Parisului
În anul 2000, pentru a sărbători noul mileniu și Ziua Națională, Franța a organizat „Incredibila Pique-Nique”. Francezii au întins o masă uriașă de picnic de-a lungul Meridianului Parisului (care traversează țara de la nord la sud, pe o lungime de peste 1.000 de kilometri). Sute de mii de oameni s-au așezat de-a lungul acestei linii imaginare pentru a împărți pâine, brânză și vin roșu într-un gest simbolic de fraternitate geografică.
Grădinile Versailles deschise pentru „Marea Baie”
Într-o notă de extravaganță istorică, în unele ocazii de 14 iulie, fântânile din Grădinile Versailles sunt pornite pe ritmuri de muzică barocă, iar vizitatorii sunt încurajați să vină îmbrăcați în costume de epocă din secolul al XVIII-lea, recreând atmosfera fastuoasă de la curtea regală... chiar de ziua în care poporul a început să dărâme acea lume.
De la monarhie la republică: Moștenirea zilei de 14 iulie
Astăzi, 14 iulie a depășit granițele Hexagonului. Este o zi în care se celebrează democrația, drepturile omului și prăbușirea dictaturilor de orice fel.
De la disperarea parizienilor flămânzi din 1789, care căutau praf de pușcă printre zidurile groase ale Bastiliei, și până la petrecerile pline de viață din cazărmile pompierilor din prezent, 14 iulie rămâne dovada că istoria se scrie pe străzi, dar se păstrează cel mai bine prin spiritul de comunitate și bucuria de a trăi liber.