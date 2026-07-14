Caderea Bastiliei și dincolo de ea: Istoria zbuciumată și modurile inedite de a sărbători Ziua Națională a Franței | VIDEO

Publicat 14 iul. 2026, 09:54 Actualizat 14 iul. 2026, 09:55

În spatele paradei fastuoase de pe Champs-Élysées și a focurilor de artificii care luminează Turnul Eiffel se ascunde însă o istorie mult mai complexă – presărată cu neînțelegeri, mituri demontate și moduri de-a dreptul excentrice de a sărbători.

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