Numărul morților în urma incendiului din Bangkok a ajuns la 30. Alți 24 de răniți sunt în stare critică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 09:21

Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit într-un pub din Bangkok, Thailanda, a ajuns la 30. Peste 70 de oameni sunt în continuare internați în spital.

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