Numărul morților în urma incendiului din Bangkok a ajuns la 30. Alți 24 de răniți sunt în stare critică

Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit într-un pub din Bangkok, Thailanda, a ajuns la 30. Peste 70 de oameni sunt în continuare internați în spital.
24 de persoane sunt în stare critică
Bilanțul incendiului produs într-un pub din Bangkok a crescut la 30 de morți, potrivit AP.
Mai mult de 70 de persoane se află încă în spital, iar 24 dintre acestea sunt în stare critică, au transmis oficialii orașului Bangkok. Incendiul care a cuprins localul din capitala Thailandei este cel mai grav înregistrat în această țară în ultimii 17 ani. Focul a izbucnit duminică seară, într-o zonă din nordul Bangkokului. Pompierii au reușit să îl țină sub control după aproximativ o jumătate de oră.
Nu se știe câte persoane se aflau în local
Barul se prezenta, în limba thailandeză, drept berărie și susținea că poate primi până la 600 de clienți. Nu se cunoaște însă numărul exact al persoanelor care se aflau în interior duminică seară.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului și pentru a verifica dacă localul respecta normele de siguranță.
Cele mai multe dintre victime au fost găsite blocate în băile fără ferestre, unde este posibil să fi încercat să se adăpostească de flăcări, a transmis poliția.
Foști clienți ai barului și alte persoane s-au adunat marți în apropierea locului incendiului, unde au depus flori.
Alte incendii grave produse în Thailanda
Thailanda s-a mai confruntat cu tragedii asemănătoare. În anul 2022, 14 persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un pub cu muzică din estul țării, notează AP.
Cu mai mult de un deceniu înainte, 66 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 200 au fost rănite într-un incendiu produs în timpul unei petreceri de Revelion. Tragedia a avut loc pe 1 ianuarie 2009, în clubul de noapte Santika din capitala Thailandei.
Incendiul ar fi fost provocat de un spectacol de artificii organizat în interiorul localului.
Pe trotuar se aflau împrăștiate resturi scoase din bar, printre care instrumente muzicale topite și scaune înnegrite. Acestea au fost mutate luni de oficialii thailandezi care investighează cauza incendiului.