SUA interzic temporar zborurile comerciale pentru cetățenii americani aflați în Congo, din cauza epidemiei de Ebola

Publicat 14 iul. 2026, 10:45 Actualizat 14 iul. 2026, 10:57

Administrația Trump a interzis temporar cetățenilor americani aflați în Republica Democrată Congo să călătorească spre Statele Unite cu zboruri comerciale, pe fondul extinderii epidemiei de Ebola. Măsura vizează limitarea riscului de răspândire a virusului și intră în vigoare imediat.

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