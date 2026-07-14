SUA interzic temporar zborurile comerciale pentru cetățenii americani aflați în Congo, din cauza epidemiei de Ebola

Administrația Trump a interzis temporar cetățenilor americani aflați în Republica Democrată Congo să călătorească spre Statele Unite cu zboruri comerciale, pe fondul extinderii epidemiei de Ebola. Măsura vizează limitarea riscului de răspândire a virusului și intră în vigoare imediat.
Potrivit unui oficial american citat de Reuters, cetățenii SUA aflați în Republica Democrată Congo sau cei care au părăsit recent această țară vor fi incluși pe lista de „interdicție la îmbarcare” („do-not-board”).
Conform noilor reguli, aceștia nu vor putea călători spre Statele Unite cu zboruri comerciale până când nu vor petrece cel puțin 21 de zile într-o țară terță. Măsura a fost adoptată în baza unei reglementări din domeniul transporturilor cunoscută drept „Titlul 49”.
Departamentul de Stat a anunțat că va oferi sprijin cetățenilor americani afectați de restricții. Aproximativ 24 de persoane urmau să călătorească marți din Congo către Statele Unite.
Epidemia de Ebola continuă să se extindă
Noile restricții au fost introduse în contextul agravării epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo, unde virusul s-a extins în mai multe provincii.
Potrivit datelor oficiale, până duminică seară au fost confirmate 1.926 de cazuri de Ebola, dintre care 702 s-au soldat cu decese.
Ebola este o boală virală gravă, transmisă prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor sau animalelor infectate. Simptomele includ febră ridicată, vărsături și hemoragii interne și externe.
Autoritățile americane monitorizează cazurile de infectare
Secretarul american pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a semnat luni un ordin prin care avertizează asupra riscurilor crescute generate de extinderea epidemiei, inclusiv în zone aflate în apropierea capitalei Kinshasa.
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) a anunțat recent că un cetățean american care lucra pentru o organizație umanitară în Congo a fost testat pozitiv cu virusul Bundibugyo, o tulpină rară care provoacă Ebola.
De asemenea, un alt cetățean american infectat în Congo a fost internat luni la Spitalul Universitar din Frankfurt, Germania. În luna mai, un alt american, identificat drept dr. Peter Stafford, fusese transportat tot în Germania pentru tratament, după ce a contractat virusul în timpul activității sale în Republica Democrată Congo.