Momente de disperare în viața lui Makaveli

Makaveli a vorbit deschis despre acest episod dramatic în cadrul podcastului lui Bursucu. În 2011, la doi ani după ce fusese închis într-un penitenciar italian, s-a confruntat cu o izolare profundă și lipsa oricărei forme de sprijin emoțional sau material.

„În Italia, la închisoare, în 2011, aveam un an sau doi de când eram acolo, căzusem într-o depresie. N-aveam nimic, n-aveam țigări, n-aveam mâncare, nu primeam o scrisoare – nu mai vorbesc de pachet. Eram singur pe planetă. Toți aveau familie, prieteni, eu nu existam. La un moment dat, cred că din depresia aia, am zis ‘bă, știi ceva? Ia gata cu atâta chinuială’. Eram 28 de inși în cameră, am așteptat să adoarmă toți. M-am dat jos din pat, crezând că dorm toți, că nu vedeam exact capul lor. Era camera, un hol mic, și baia. Mi-am legat lațul de gratiile de sus, mi-am pus o lumânărică într-un pahar – că am zis să mor creștinește, și mi-am dat drumul. Nu m-am aruncat, ci m-am lăsat, că nu aveam de unde să mă arunc. N-am mai putut!”, a relatat Makaveli in podcastul lui Bursucu.

De unde a venit salvarea pentru influencer

În mod providențial, unul dintre colegii săi de celulă, un tunisian pe nume Chiko, l-a observat și a intervenit. Deși tentativa sa a fost aproape fatală, intervenția rapidă a colegilor de celulă a împiedicat o tragedie ireversibilă.

„Nu țin minte exact, dar un tunisian, un băiat pe nume Chiko, nu dormea. El se uita la televizor, dar eu nu-l vedeam din cauza prosoapelor puse la pat. A auzit, au sărit toți din pat din câte mi-au zis ei, și în loc să mă ridice de picioare în sus, m-au tras în jos și mi s-a blocat gâtul mai mult.

Ajunsesem la concluzia că nu mai am nimic. Toți ai mei s-au dus, nu mai aveam pe nimeni pe pământ. Am stat două zile în comă, nu la spitalul închisorii, ci la spitalul din Pescara. Când m-am trezit nu puteam să vorbesc”, a povestit Makaveli.

După ce s-a trezit, influencerul a mărturisit că nu putea vorbi și că a avut nevoie de timp pentru a-și reveni fizic și emoțional.

Makaveli privește acum acest episod ca pe un moment definitoriu în viața sa. Deși lupta cu depresia a fost grea, el a reușit să-și refacă viața și să găsească puterea de a merge mai departe.

Povestea sa scoate în evidență impactul devastator al izolării și importanța sprijinului emoțional pentru cei care trec prin momente dificile.

Această experiență l-a transformat într-un susținător al libertății de exprimare și al valorilor pe care le promovează prin activitatea sa online.