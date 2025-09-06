În trecut, Dragoș Anastasiu a avut și altfel de legături cu Universitatea Babeș-Bolyai. În februarie 2021, Daniel David a decis formarea unui Consiliu Strategic Consultativ al Rectorului, format, spunea el atunci, din persoane reprezentative pentru mediul economic românesc și cu experiență internațională, după cum apare formulat anunțul de pe site-ul Universității. Printre membrii consiliului apare și Anastasiu.

Și mai halucinant este faptul că Anastasiu figurează ca membru de frunte în echipa proiectului „România educată”. Este coleg cu Daniel David în cadrul ONG-ului intitulat „Rethink România”, proiect dedicat „transformării României într-o țară în care iubim să trăim”, așa cum se prezintă pe site. Asta în condițiile în care, în urmă cu câteva luni, fostul vicepremier a recunoscut că a dat șpagă unui funcționar ANAF pentru a scăpa de pușcărie.

”Există două tipuri de șpăgi. Există șpăgi de supraviețuire și există șpăgi de îmbogțire. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost din zona de supraviețuire. Eu vă spun ce știu eu, nu eu am semnat un denunț, eu sunt , am fost martor”, a declarat Dragoș Anastasiu, într-o conferință de presă în care și-a anunțat demisia din funcția de viceperemier.

De asemenea, Anastasiu este membru în conducerea SuperTeach, o asociație care are drept obiect de activitate schimbarea mentalității profesorilor. Iar în anul 2022, acesta a devenit liderul Alianței „O Voce pentru Educație”, constituită cu scopul de a contribui la reforma sistemului de învățământ din România.

De altfel, tot prin intermediul lui Daniel David, Dragoș Anastasiu a reușit să ajungă și să rămână în Guvern până la scandalul răsunător de corupție. Încă de când a fost numit ministru al Educației în Guvernul Ciolacu II, Daniel David l-a numit atunci pe Anastasiu consilierul său onorific.

Din acest post, milionarul șpăgar a fost mutat la Cotroceni, în calitate de consilier onorific al președintelui interimar Ilie Bolojan și ulterior al lui Nicușor Dan, ca în cele din urmă să fie numit vicepremierul ce avea să se ocupe de reformele administrative.