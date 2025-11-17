Jurnaliștii „Gândul” au descoperit că înainte să înceapă promovările intense la televizor, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu au avut relații de afaceri tocmai cu Paula Herlo, vedetă PRO TV, devenită între timp și Președinte Onorific al ONG-ului „Dăruiește Viață”.

Cele 3 au fost partenere în cadrul unei firme de consultanță în management, relații publice și comunicare. Mai mult, nu este singura firmă sau asociație în care a acționat Oana Gheorghiu.

Informațiile aflate la discreția publicului și ignorate de presa aservită arată că Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu, Bianca Voinescu și Paula Herlo au înființat în anul 2013 societatea CSR Mindset SRL. Actele arată că Gheorghiu, Uscatu și Herlo dețineau fiecare câte 30 la sută din societate. Cea de-a treia persoană avea doar 10 la sută, iar actualul vicepremier juca și rolul de administrator.

CSR Mindset SRL a fost radiată în 2017, punct din care fondatoarele Dăruiește Viață au creat o asociație cu același nume, activă și în prezent. Principalele idei pe care le promovează asociația se aliniază perfect cu narațiunile pe care încearcă să le vândă de obicei reziștii atunci când vor să capteze atenția publicului.

CSR Mindset se prezintă drept o asociație non-profit care reunește oameni pasionați de inovație, educație și implicare civică, dedicați dezvoltării personale, protejării mediului și promovării unui stil de viață bazat pe empatie și responsabilitate socială.

Pe pagina asociației se găsește o secțiune unde oamenii pot face donații, în 3 variante: pachete de 150, 300 și 1.200 de lei. Culmea, în funcție de cât de mare e cotizația, donatorii primesc și beneficii. Printre acestea se numără reduceri semnificative acordate tocmai în librăriile deținute de soroșistul Gabriel Liiceanu, un cunoscut susținător al președintelui Nicușor Dan. De altfel, o bună parte dintre acțiunile desfășurate de CSR Mindset au loc în acele librării.

„Proiectul ăsta inițiat de doamnele Gheorghiu și Uscatu are următoarea semnificație: e vorba de o societate care arată că poate să facă, ceea ce un stat care a abandonat-o, a părăsit-o, nu face.”, a declarat Gabriel Liiceanu.

Pe lângă susținerea lui Gabriel Liiceanu, asociația înființată de mâna dreaptă a lui Bolojan beneficiază de sprijinul celor mai de seamă reprezentanți ai mișcării rezist și apropiați ai USR. Printre aceștia se numără inclusiv Marius Manole și Oana Pellea, actori care nu au avut nicio problemă să se folosească de notorietatea lor ca să strângă susținători pentru gașca condusă de Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Bineînțeles, de la multe dintre evenimentele asociației CSR Mindset și ale Dăruiește Viață nu au putut să lipsească vedetele PRO TV, în frunte cu Paula Herlo și Alex Dima. Între timp, în cadrul trustului s-au desfășurat fără probleme ore întregi de emisiuni laudative la adresa Oanei Gheorghiu, a lui Carmen Uscatu și a ONG-ului „Dăruiește Viață”.

De altfel, multe dintre ele au fost prezentate chiar de soțul Paulei Herlo, realizatorul TV Cristian Leonte. Împreună, cei doi lucrează la o emisiune în cadrul căreia au fost acordați timpi considerabili de emisie pentru „Dăruiește Viață”.

Propaganda favorabilă ONG-ului s-a desfășurat inclusiv cu ajutorul rezistului Vlad Voiculescu. Acesta a participat la PRO TV la o emisiune alături de Carmen Uscatu, partenera Oanei Gheorghiu. În plus, notorietatea celor două a fost crescută și de aparițiile alături de Andreea Esca, de asemenea vedetă a trustului.

ONG-ul mulțumea public PRO TV în 2021 pentru susținerea prin „știri, emisiuni și vedete”. De altfel, chiar CEO-ul postului, Aleksandras Česnavičius, a dat la acea vreme un mesaj.

„Acest proiect ar fi cel care să ajute oamenii în momentele cele mai grele, când au nevoie de ajutor real pentru copii”, a declarat CEO-ul PRO TV, Aleksandras Česnavičius.

Inclusiv știrile scrise pe pagina web PRO TV despre Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu și Paula Herlo arată mai degrabă a propagandă de casă. Potrivit unui articol marcat ca „EXCLUSIV”, ideea înființării unui spital a apărut în 2012, când cele 3 stăteau la un pahar de vin.

Inevitabil, articolul, apărut în 2020, se încheia cu detaliile necesare pentru donații către „Dăruiește Viață”. Deloc întâmplător, Oana Gheorghiu a dat primul interviu după instalarea ca vicepremier tot în exclusivitate pentru PRO TV.

Nu trebuie ignorată nici prezența constantă a cântărețului Tudor Chirilă alături de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. La fel ca Oana Pellea sau Marius Manole, rezistul a mers cu fondatoarele „Dăruiește Viață” la mai multe evenimente. Și Chirilă, la rândul său, este una dintre vedetele PRO TV și unul dintre susținătorii lui Nicușor Dan.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la Oana Gheorghiu. Aceasta a spus că „atât Asociația Dăruiește Viață, cât și Asociația CSR Mindset nu au plătit niciodată vedete, influenceri sau persoane publice” și că „toate colaborările au fost pro-bono.

De asemenea, vicepremierul spune că a renunțat la calitatea de membru fondator și în acest moment nu are nicio calitate în Asociația CSR Mindset. De asemenea, subliniază că această asociație nu a generat profit. Oana Gheorghiu spune că este ținta unui linșaj mediatic și amenință presa cu instanțele de judecată.

Într-un alt punct de vedere transmis pentru Realitatea, Carmen Uscatu se aliniază declarațiilor făcute de Oana Gheorghiu și spune că nicio vedetă nu a fost plătită pentru Campaniile „Dăruiește Viață”. La rândul lor, artistul Tudor Chirlă și jurnalista Paula Herlo neagă că au primit bani pentru a promova proiectele „Dăruiește Viață” sau „CSR Mindset”.