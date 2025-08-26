Cum au fost descoperite victimele

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc în luna august, când bărbatul ar fi lipsit de libertate două femei, cu vârste de 20 și 24 de ani, într-un apartament din municipiu. Prin acte de violență, acesta le-ar fi constrâns să întrețină relații sexuale cu diferiți bărbați, în schimbul unor sume de bani.

Pe 24 august, una dintre tinere a reușit să sune la 112. Echipele de intervenție au pătruns cu forța în locuința unde victimele erau închise și le-au preluat în siguranță.

Urmărirea suspectului

Între timp, polițiștii au dat în consemn mașina folosită de bărbat. Autoturismul a fost depistat în apropierea orașului Măcin, județul Tulcea, unde suspectul a fost prins și imobilizat.

Tânărul este cercetat pentru proxenetism, lipsire de libertate în mod ilegal și lovire sau alte violențe. El a fost dus în arestul IPJ Constanța, urmând ca procurorii să decidă măsurile preventive care se impun.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă bărbatul ar fi implicat și în alte fapte similare.