Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, duminică, faptul că două femei, una de 21 de ani şi cealaltă de 25 de ani, sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Poliţiştii Secţiei 8 au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că mai multe persoane au furat bunuri dintr-un spaţiu comercial din Sectorul 2. Poliţiştii au reuşit să prindă în apropierea zonei respective trei femei, de 21, 25 şi 51 de ani, care au fost duse la audieri.

„În timp ce se aflau în incinta unui spaţiu comercial din Sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 750 de lei. Totodată, în momentul în care cele două femei ar fi părăsit incinta magazinului, ar fi fost întâmpinate de către două angajate ale societăţii comerciale, prezente acolo pentru a recupera bunurile. În acest context, cele două bănuite le-ar fi agresat fizic pe cele două angajate, prin aceea că le-ar fi prins de păr şi le-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele în diferite zone ale corpului, fiind sprijinite şi de către o altă femeie, în vârstă de 51 de ani”, au afirmat poliţiştii.

Cele două femei de 21 de ani şi de 25 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore.