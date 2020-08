Două cutremure importante, noaptea trecută - Autoritățile, în alertă

Un cutremur important de 5.6 grade a avut loc in Indonesia in jurul orei 4, ora Romaniei. Un alt cutremur, ceva mai aproape de tara noastra, a avut loc in Grecia. Iata raportarile celor de la INFP despre cele doua seisme.

Cutremur Grecia

În ziua de 22 August 2020, la ora 07:31:57 (ora locală a României), s-a produs în GREECE un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 17km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 21km SE de Patra, 157km V de Piraeus, 164km V de Athens

Cutremur Indonesia

În ziua de 22 August 2020 la ora 03:39:36 (ora locală a României) s-a produs în SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.6, la adâncimea de 10km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 126km NV de Bengkulu, 260km SE de Padang, 294km SV de Jambi City.