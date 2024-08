„O pretinsă scădere voluntară la pacienți ATI cu consecința decesului. Se spunea că au murit 20 de persoane. Colegii mei au declanșat cercetările. Astăzi au pus în mișcare acțiunea penală pentru două doamne doctor de la ATI, una e acuzată de tentativă de omor calificat în concurs cu omor calificat, iar cealaltă e acuzată de omor calificat, probele au relevat că pe 26 martie una dintre inculpate a redus voluntar doza de noradrenalină la un pacient în stare gravă, de la 15ml/h la 1ml/h cu intenția de a provoca decesul acestuia.

E vorba de un plan de punere în acțiune a unui plan de a provoca decesul unor pacienți, nu știm pe ce criterii, dar medicii decideau că un pacient sau altul nu mai are șanse, nu se mai impune continuarea terapiei și se scadea intenționat doza ducând la deces. Nu era nicio dispoziție oficială prin care sa se facă pentru ca ar fi ca si cum sa se semneze o hartie prin care ceri cuiva să ucidă pe cineva, se reducea doza, dar în foaia de observație rămânea la fel, medicii făceau reducere, asistenții nu îndrazneau să umble după medic, ci lăsau injectomatul la valoarea respectivă, dar suplineau prin perfuzii.

Noi am obtinut marturii de la persoane care au vazut lucrurile astea, exista si alte persoane despre care noi credem ca ei stiu dar nu vor sa spuna. Au sustinut ideea de reducere voluntara a dozei de neoadrenalina nejustificata in conditiile in care tensiunea pacientilor era una mica, reducerea dozei echivala cu uciderea lor practic”, a spus procurorul.