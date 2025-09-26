Ne-am putea aștepta la o răsturnare de situație în Justiție cu privire la dosarele penale în care este implicat Călin Georgescu, în special făcând referire la al doilea dosar penal trimis în judecată chiar de către procurorii de la Parchetul General. Ei bine, această închidă penală a fost finalizată și se află în aceste momente pe masa magistraților de la Curtea de Apel București.

Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, curând se va fixa un termen în acest sens, iar dosarul deja a fost repartizat către un complet de judecată.

Judecătorul Mihai Paul Cozma de la Curtea de Apel București, Secția a doua penală, va judeca această cauză, va judeca întreg procesul lui Călin Georgescu. Mai mult decât atât, magistratul este cunoscut întrucât în decursul timpului a demontat toate dosarele penale fabricate de către Direcția Națională Anticorupție, cât și faptul că a refuzat să încalce deciziile obligatorii ale Curții Constituționale, cât și ale Curții Supreme cu privire la prescripții.

Vom vedea ce se va întâmpla în acest sens. Nu ar fi exclus ca inclusiv rechizitorul să se întoarcă pe masa procurorilor de la Partidul General, asta în cazul în care vor fi constatate probe obținute ilegal în cadrul acestei anchete penale.