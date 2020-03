Dosarul 10 august: Agresorii trebuie să-i plătească daune morale de 10.000 de euro jandarmeriței Ștefania

Toți cei șapte agresorii sunt acuzați de ultraj, iar doi dintre ei - cei care au furat arma Ștefaniei Nistor - au fost condamnați și pentru uz de armă fără drept. Decizia poate fi atacată, scrie ziare.com.



Instanta a mai dispus ca inculpatii sa presteze munca in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, la Administratia Cimitirelor sau Crematoriilor Umane sau in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare sau la Arhiepiscopia Bucurestilor.



Acestia mai sunt obligati sa ii plateasca Stefaniei Nistor, jandarmului agresat, 10.000 de euro daune morale.



Femeia care facea parte din fortele de ordine ale Jandarmeriei a fost lovita de mai multi protestatari in 10 auguat 2018. Ea a fost prinsa in multime alaturi de un alt coleg jandarm, fiind loviti de mai multi protestatari. Alti protestatari au intervenit, insa, si au facut scut, pentru a-i apara pe cei doi jandarmi.