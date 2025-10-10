Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, incidentul s-a petrecut la o unitate de învățământ din municipiu. Polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați joi, 9 octombrie, de către personalul medical, care a raportat că un copil a ajuns la spital susținând că ar fi fost lovit la școală.

Agresat de două ori în pauze, de același coleg

Verificările efectuate de polițiști au arătat că elevul, aflat în clasa a VII-a, ar fi fost agresat pe 3 și 8 octombrie, în timpul pauzelor dintre ore, de către un coleg mai mare, elev în clasa a VIII-a.

În urma incidentelor, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „lovire sau alte violențe”, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele și să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Măsuri de prevenire la școală

După incident, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au mers la unitatea de învățământ unde s-a produs agresiunea, pentru a desfășura activități de informare și prevenire.

Aceștia au discutat cu elevii despre respectul reciproc, gestionarea pașnică a conflictelor și importanța comunicării cu profesorii și părinții în cazurile de violență sau intimidare.

Reprezentanții IPJ Timiș au subliniat că acțiunile de acest tip fac parte dintr-un program mai amplu de prevenire a violenței în mediul școlar, derulat constant în județ.