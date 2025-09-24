Cum s-a întâmplat totul?

Agresiunea s-a produs pe podul care face legătura cu liceul din localitate, în timpul unei pauze dintre ore. Potrivit polițiștilor, conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cei doi tineri.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112, iar la fața locului s-a deplasat o patrulă de intervenție a Poliției Municipiului Brad. Oamenii legii au constatat că minorul de 15 ani, din comuna Luncoiu de Jos, fusese lovit cu pumnul în zona feței de către elevul de 17 ani, din Crișcior.

Victima a fost transportată la Spitalul Municipal din Brad, unde a primit îngrijiri medicale.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „lovire sau alte violențe” și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs conflictul.

Amândoi adolescenții sunt elevi ai aceleiași unități de învățământ din Crișcior, iar incidentul a avut loc chiar în timpul programului școlar.