„Aeroportul, și cel vechi, și cel nou, și tot ce este acolo este al statului român, respectiv al României, al poporului român, cu investiții impresionante, importante, foarte costisitoare. O parte din banii noștri sunt în acele clădiri și foarte mulți din banii din buzunarele noastre îi scoatem pentru bilete și pentru serviciile de care beneficiem în aeroport.

Deși infrastructura, terenul, suprastructura, totul este al statului român. În încăperile acelea banii îi fac altcineva, dar nu statul român prin niște metode care au permis acest lucru, pentru că cei care reprezintă statul român au permis niște jocuri de genul ăsta.

Al doilea aspect – sigur că da, în aeroporturi și în tot ce înseamnă serviciile din aeroport, din jurul aeronavelor și aeroporturile trebuie să fie prezente și serviciile de informații. Acolo se pot întâmpla acte de terorism, se pot întâmpla lucruri cu mâncarea, pot întâmpla cu băuturile. Sub această umbrelă, sub această formă logică de prezență a serviciilor speciale în aeroporturi se fac iar tot felul de golăneni, că <<e al nostru>>. Facem bani sub motivul că suntem ocrotiți de servicii.

Statul român, respectiv Compania Aeroporturi, pune la dispozițiile spațiile și vin aceste companii private și iau aceste spații și împart cu Compania Aeroporturi pe profit, adică nimic, pentru că își bagă ce cheltuile vor ei acolo. În mod normal, trebuie să fie clar pe cifra de afaceri. Aici este toată afacerea. Pentru că contractele se termină și pentru că Consiliul Concurenței s-a sesizat că trebuie făcut un caiet de sarcini și o consultanță internațională se vânzolește toată lumea să influențeze să nu se schimbe metoda prin care statul român să poată să-și ia bani de la aceste companii”, a precizat Dorin Iacob, în emisiunea ”Culisele Statului Paralel”.