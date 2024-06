Sunt oameni trimiși de Piedone. Sper eu ca vor fi identificați si cercetați in consecință. Au venit oameni in timpul emisiei ca sa bruieze. Erau oameni care treceau pe strada fără sa oprească undeva anume. Au fost oameni cu boxe, au deranjat foarte puternic locuitorii cu muzica.

După apariția ambulantei, la casa lui Piedone a venit cineva si i-a atenționat să nu mai dea muzica tare. Noi in microfoane nu făceam zgomot, nu tulburam liniștea din jur. Am asistat la o scena asemănătoare la Piața Rahova cu "trupe paramilitare". E straniu ca vrea sa candideze la primărie. Ce o sa se întâmple ? O sa arunce cu pietre oamenii lui ?

Nu are cum sa se delimiteze piedone de astfel de manifestări. E incredibil ca suntem in România, nu in america de sud din anii \"50", a afirmat Dorin Iacob.