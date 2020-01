Donald Trump crede că merită Premiul Nobel pentru Pace

„O să vă spun despre Premiul Nobel pentru Pace, o să vă spun. Eu am făcut un acord, am salvat o ţară şi tocmai am auzit că liderul acelei ţări primeşte acum Premiul Nobel pentru salvarea ţării. Mi-am spus: \"Oare eu am avut vreo implicare?\" Da, dar ştiţi cum este, aşa se întâmplă. Atât timp cât se ştie, asta este ce contează... Am evitat un mare război, am evitat mai multe”, a spus Donald Trump la o întâlnire electorală care a avut loc în Toledo, Ohio.

Trump nu a pronunțat numele câștigătorului premiului Nobel pentru Pace, dar probabil că se referă la premierul etiopian Abiy Ahmed. Acesta a primit premiul Nobel pentru Pace pentru „iniţiativa decisivă de soluţionare a conflictului privind frontiera cu Eritreea”. Ahmed a primit distincția pentru cotribuția sa la încheierea războiului dintre țara sa și Eritreaa, care dura de peste 20 de ani, de la sfârșitul anilor `90.

La începutul discursului, Trump vorbește și despre premiile Pulitzer din ultimii trei ani, despre care spune că nu înseamnă nimic, pentru că au fost date pentru ceva greșit. Anul trecut, Trump a fost vizat de publicațiile ce au câștigat importantul premiu. În 2019, investigațiile legate de Donald Trump publicate de Wall Street Journal și New York Times au fost printre cele mai premiate subiecte. În 2018, printre câştigători au fost și jurnalişti de la New Yorker şi New York Times, care au relatat despre acuzaţiile de abuz sexual împotriva lui Harvey Weinstein şi raperul Kendrick Lamar, implicat în trafic de droguri

Nu este prima oară însă când liderul de la Casa Albă se plânge că nu a primit Premiul Nobel. În septembrie 2019, spunea că i s-ar cuveni un premiu Nobel pentru multe lucruri pe care le-a făcut. El declara atunci că premiile nu sunt acordate corect și că probabil Comitetul Premiilor Nobel este împotriva sa.

„Cred că aş primi premiul Nobel pentru multe lucruri, dacă s-ar da corect, ceea ce nu se întâmplă”, a declarat Trump la sediul ONU de la New York, pe 24 septembrie 2019, la summitul ONU privind schimbările climatice,, înaintea începerii dezbaterilor Adunării generale a Naţiunilor Unite..

„I-au dat unul lui Obama imediat după ce a ajuns preşedinte şi nici nu ştia de ce l-a primit. Şi ştiţi ce? E singurul lucru în legătură cu care am fost de acord cu el", a adăugat Trump atunci..