Benjamin Netanyahu consideră că planul propus de Donald Trump pentru pacea în Gaza „oferă o cale realistă pentru anii următori”.

„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, a declarat Benjamin Netanyahu, care a dat asigurări că susţine planul lui Donald Trump. El a asigurat, de asemenea, că „pregăteşte ziua de după Hamas”.

„Acest plan ne oferă o cale realistă în anii următori, în care Gaza nu va fi condusă nici de Hamas, nici de autorităţile palestiniene, ci de cei care sunt angajaţi în favoarea unei păci autentice”, a spus premierul israelian.

Cum arată planul de pace pentru Gaza

„Nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza.”