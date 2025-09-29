Benjamin Netanyahu consideră că planul propus de Donald Trump pentru pacea în Gaza „oferă o cale realistă pentru anii următori”.
„Ne apropiem de sfârşitul războiului”, a declarat Benjamin Netanyahu, care a dat asigurări că susţine planul lui Donald Trump. El a asigurat, de asemenea, că „pregăteşte ziua de după Hamas”.
Cum arată planul de pace pentru Gaza
„Nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza.”
„Gaza va fi o zonă deradicalizată, fără terorism, care să nu reprezinte o amenințare pentru vecinii săi.”
„Gaza va fi reconstruită în beneficiul locuitorilor din Gaza, care au suferit mai mult decât suficient.”
„Dacă ambele părți sunt de acord cu această propunere, războiul se va încheia imediat. Forțele israeliene se vor retrage pe linia convenită pentru a pregăti eliberarea ostaticilor. În această perioadă, toate operațiunile militare vor fi suspendate, iar liniile de luptă vor rămâne înghețate până când vor fi îndeplinite condițiile pentru retragerea completă.”
„În termen de 72 de ore de la acceptarea publică a acestui acord de către Israel, toți ostaticii, vii și decedați, vor fi returnați.”
„După eliberarea tuturor ostaticilor, Israelul va elibera 250 de deținuți condamnați pe viață, plus 1.700 de locuitori ai Gazei reținuți după 7 octombrie 2023, inclusiv toate femeile și copiii. Pentru fiecare ostatic israelian decedat ale cărui rămășițe sunt returnate, Israelul va elibera rămășițele a 15 locuitori decedați ai Gazei.”
„Membrii Hamas care se angajează la coexistență pașnică și își predau armele vor beneficia de amnistie. Cei care doresc să părăsească Gaza vor avea parte de trecere sigură către alte țări.”
„Odată cu acceptarea acestui acord, ajutorul va fi trimis imediat în Gaza, incluzând reabilitarea infrastructurii, spitalelor, brutăriilor și îndepărtarea dărâmăturilor.”
„Distribuirea ajutorului va continua fără interferențe prin ONU, Semiluna Roșie și alte agenții internaționale. Punctul de trecere Rafah va fi deschis în ambele direcții, în condițiile agreate.”
„Gaza va fi guvernată temporar de un comitet palestinian tehnocratic, apolitic, cu supraveghere internațională din partea unui nou «Consiliu al Păcii», condus de președintele Trump și alți lideri mondiali.”
„Un plan economic de dezvoltare Trump va fi creat cu ajutorul experților care au contribuit la construirea orașelor moderne din Orientul Mijlociu, integrând propunerile de investiții cu cadrele de securitate și guvernanță.”
„Va fi instituită o zonă economică specială cu tarife preferențiale și cote de acces ce vor fi negociate cu țările participante.”
„Nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor putea reveni. Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună.”
„Hamas și alte facțiuni acceptă să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei. Toată infrastructura militară și teroristă va fi distrusă și nu va fi reconstruită. Demilitarizarea va fi supravegheată de observatori independenți, cu un program internațional de răscumpărare finanțat global.”
„Partenerii regionali vor garanta respectarea acordului, astfel încât Noua Gaza să nu reprezinte o amenințare nici pentru vecinii săi, nici pentru propriul popor.”
„SUA va colabora cu parteneri arabi și internaționali pentru a desfășura o Forță Internațională de Stabilizare (ISF) în Gaza. ISF va instrui poliția palestiniană, va securiza granițele, va preveni contrabanda cu arme și va coordona acțiunile cu Israelul și Egiptul.”
„Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza. IDF se va retrage progresiv pe măsură ce ISF preia controlul, lăsând doar un perimetru temporar de securitate până când Gaza va fi complet demilitarizată și sigură.”
„Dacă Hamas întârzie sau respinge propunerea, reconstrucția și ajutorul vor continua în zonele libere de terorism aflate sub controlul ISF.”
„Va fi instituit un proces de dialog interreligios pentru a promova toleranța și coexistența pașnică între palestinieni și israelieni.”
„Pe măsură ce Gaza se stabilizează și reformele palestiniene avansează, pot apărea condițiile pentru un drum credibil către autodeterminarea și statalitatea palestiniană.”
„Statele Unite vor facilita dialogul între Israel și palestinieni pentru a conveni asupra unui orizont politic de coexistență pașnică.”