Artista a murit cu puțin timp înainte de ora 23:00, în urma unui atac de cord, au precizat aceleași surse.



Născută la 22 septembrie 1934, la Milano, Ornella Vanoni a înregistrat cele mai mari hituri ale sale în anii 1960 și 1970, printre acestea numărându-se piese precum "La musica e finita", "Eternita", "L"Appuntamento" și "Una ragione di piu".





Ornella Vanoni, cu un stil aparte și ușor de recunoscut după părul său roșcat și creț, a devenit, în 1999, prima cântăreață din istoria Festivalului de la San Remo care a primit un premiu de onoare pentru întreaga carieră, scrie Agerpres.



"Odată cu trecerea în neființă a Ornellei Vanoni, Italia a pierdut una dintre cele mai originale și rafinate artiste ale sale. Grație vocii sale unice și a talentului său interpretativ inegalabil, ea și-a lăsat amprenta asupra istoriei cântecului, teatrului și spectacolului italian", a subliniat într-un comunicat ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli.



"Cu vocea sa unică, ea a marcat istoria muzicii italiene, lăsând o moștenire artistică ce va rămâne pentru totdeauna gravată în inimile tuturor", a declarat la rândul său Lorenzo Fontana, președintele Camerei Deputaților.

