Doliu în muzică, a murit unul dintre cei mai importanți bateriști

Tony Allen a murit joi, potrivit managerului său, citat de CNN. Muzicianul a suferit o ruptură aortică și a fost transportat de urgență la spitalul Pompidou din Paris, dar medicii nu l-au mai putut salva.

"Epicul Tony Allen, unul dintre cei mai mari bateriști care au fost vreodată pe pământ, ne-a părăsit. Ce nebun, ce inimă mare și liberă, ce ritm inimitabil,"a scris basistul Red Hot Chilli Peppers într-un mesaj publicat pe twitter.

Allen a fost bateristul și directorul artistic al trupei lui Fela Kuti, unul dintre cei mai importanți muzicieni africani ai tuturor timpurilor. De altfel, chiar acesta a recunoscut că fără Allen n-ar fi existat afrobeat. În anii "70, stilul său poliritmic a atras atenția multor muzicieni occidentali, printre care Peter Gabriel, David Byrne și Brian Eno. Cel din urmă l-a numit ,,poate cel mai mare baterist care a trăit vreodată". Allen a fost activ și implicat până în ultima clipă, pe lista colaborărilor recente fiind Damon Albarn de la Blur și Gorillaz, Paul Simonon de la The Clash, alături de care a cântat în proiectul The Good, the Bad and the Queen, dar și Charlotte Gainsbourg sau Sebastien Tellier.