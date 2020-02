Doliu în lumea teatrului din România. Unul dintre cei mai mari actori a murit

Informația a fost făcută publică pe pagina de Facebook a instituției, iar admiratorii au postat mesaje prin care își iau rămas bun de la Damian Oancea, scrie realitateadetimis.net.

"Actorul Damian Oancea și-a găsit pacea. Născut în 22 martie 1945 la Craiova, Damian Oancea a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București în anul 1969. Debutează la Teatrul de Nord din Satu-Mare, în același an. Periplul său profesional îl poartă la Teatrul Național din orașul său natal, Craiova, și la Teatrul de Stat din Reșița, dar locul și-l găsește la Teatrul Național din Timișoara, unde se angajează în anul 1981 și pe a cărui scenă va reveni în 1991, trăind destinele numeroaselor personaje pe care le-a interpretat timp de încă 23 de ani.Un actor de mare forță, Damian Oancea a fost un nume de referință al Naționalului timișorean. Cu prezența sa scenică impresionantă, registrul lui interpretativ a acoperit toate genurile dramatice. Damian Oancea a intrat în istoria teatrului timișorean cu Iona de Marin Sorescu, rolul vieții și al sufletului său. Îndrăgostit de creația lui Marin Sorescu și simțind-o cu fiecare fibră a sa, Damian Oancea a interpretat și chiar a creat spectacole pe textele de teatru ori pe versurile acestuia. Rămân astfel în memoria culturală a orașului personajele sale soresciene din La Lilieci, Matca, Am zărit lumină…, dar și numeroase alte roluri, în întâlniri memorabile cu mari autori ai lumii din toate timpurile (Shakespeare, Molière, Cehov, Harold Pinter, Brecht, Caragiale, Dario Fo, Sartre, D.R. Popescu, Tudor Mazilu, Mrožek etc).

Damian Oancea va rămâne în gândurile noastre. Suntem cu toții alături de familia sa. Dumnezeu să îl odihnească!", este postarea de pe pagina de Facebook a Teatrului Național Mihai Eminescu, din Timișoara.