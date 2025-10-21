Duminică, 19 octombrie 2025, s-a stins din viaţă violonistul Varujan Cozighian, un simbol al artei interpretative românești, al Filarmonicii „George Enescu” și al comunității armene din România.

"Filarmonica George Enescu anunță cu profund regret încetarea din viață a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituției.

Trupul neînsuflețit al maestrului Varujan Cozighian va fi depus în rotonda Ateneului vineri, 24 octombrie, între orele 9:00 - 12:00. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a transmis, marți, într-o postare pe Facebook, Filarmonica George Enescu.

Născut în 7 ianuarie 1936 la Constanța, regretatul muzician a început studiul viorii la vârsta de nouă ani cu profesorul Aurel Alexandrescu. În anul 1950, a fost admis la Școala Medie de Muzică din București, unde a studiat la clasa profesorului George Manoliu, iar din 1952 și-a continuat formarea la Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” sub îndrumarea lui Garabet Avachian.

Debutul său solistic a avut loc în 1954, când a interpretat Simfonia spaniolă de Édouard Lalo împreună cu Orchestra Cinematografiei, sub conducerea dirijorului Mircea Basarab. Talentul său remarcabil a fost confirmat de numeroase succese în competițiile din străinătate, care i-au consolidat statutul său internațional. În 1958,Varujan Cozighian a obținut Diploma de onoare la prestigiosul Concurs „Ceaikovski” de la Moscova. Tot atunci, la prima ediție a Concursului Internațional „George Enescu” de la București, a câștigat Premiul al II-lea, precum și Premiul al III-lea pentru interpretarea Sonatei a III-a de George Enescu, în formă de duo cu pianistul Nicolae Brânduș. Opt ani mai târziu, în 1966, a fost distins cu Premiul special „Ruggiero Ricci” la Concursul de vioară de la Geneva.

Cariera sa artistică este strâns legată de istoria Filarmonicii „George Enescu”, unde, în 1960, a fost numit concert-maestru, poziție pe care a ocupat-o până în 1982, când a plecat din ţară şi a devenit concert-maestru al Orchestrei Simfonice din Bilbao. În paralel cu activitatea sa în ochestre, Varujan Cozighian a putut fi ascultat ca solist al unor ansambluri româneşti şi europene, dar şi în numeroase recitaluri camerale, susținute alături de soţia sa, pianista Florina Cozighian. În anul 2023, regretatul artist a fost distins cu premiul Uniunii Armenilor din România.