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Doliu în fotbalul internațional: Jayden Adams, titular al Africii de Sud la Cupa Mondială, a murit la 25 de ani

Jayden Adams/ Foto: X

Jayden Adams/ Foto: X

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 17:03

Fotbalul internațional este în doliu după moartea lui Jayden Adams, mijlocașul echipei Mamelodi Sundowns și al naționalei Africii de Sud. Fotbalistul avea doar 25 de ani și participase recent la Cupa Mondială, unde a evoluat în toate meciurile reprezentativei „Bafana Bafana”.

Jayden Adams, mijlocaș al formației Mamelodi Sundowns și al naționalei Africii de Sud, a murit la vârsta de 25 de ani, potrivit BBC.

Vestea tragică vine la doar câteva zile după ce fotbalistul a reprezentat Africa de Sud la Cupa Mondială de fotbal. Adams a fost titular în toate cele trei partide disputate de naționala „Bafana Bafana” în faza grupelor.

Selecționata Africii de Sud și-a încheiat parcursul în competiție în șaisprezecimile de finală, unde a fost învinsă cu 1-0 de Canada.

Până în acest moment, informațiile privind cauza decesului nu au fost făcute publice.

Moartea prematură a lui Jayden Adams a provocat un val de emoție în lumea fotbalului, după ce mijlocașul contribuise recent la parcursul naționalei Africii de Sud la turneul final mondial.

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